Equipes de fiscalização do Detran-MS iniciam Operação Semana Santa nas rodovias do Estado

Por MRNews



Desta quinta-feira até domingo (2 à 6 de abril), os Agentes de Patrulhamento Viário do Detran-MS estarão nas rodovias com o objetivo de executar ações de fiscalização e policiamento viário com foco na prevenção de acidentes, coibir a condução de veículos por pessoas embriagadas, fiscalizar conduta de risco como velocidade acima do permitido, ultrapassagens indevidas, verificar a documentação e condições de segurança dos veículos além dos equipamentos obrigatórios, além de coibir pessoas sem CNH que possam estar nas estradas.

Para que a viagem aconteça de forma segura e que não tenha nenhum tipo de problema, o Gerente de Fiscalização e Patrulhamento Viário do Detran-MS Ruben Ajala, lembra que a manutenção preventiva é sempre a melhor opção antes de pegar a estrada.

Rubens Ajala, gerente de Fiscalização e Patrulhamento Viário do Detran-MS



“É sempre bom pedir para fazer uma verificação nos itens de segurança do veículo como limpador de pára-brisas, luzes, tanto setas quanto faróis, verificar água e óleo do motor e os freios, além de verificar se os itens obrigatórios estão no veículo como estepe, macaco e triângulo.

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Sempre recomendamos andar com os faróis acesos, mesmo durante o dia e, em caso de chuva, nunca parar no acostamento, diminuir a velocidade e procurar um local seguro para parar, como por exemplo, um posto de gasolina.”

Para quem for ficar ou viajar para Campo Grande, a Operação Lei Seca vai acontecer normalmente na cidade e o Projeto Amigos do Parque, que é o fechamento do Parque dos Poderes para práticas esportivas e lazer das famílias, acontece na sexta-feira, sábado e domingo das 7h às 19h.

Resultados de 2025

Na Operação Semana Santa de 2025 foram autuados 9.531 veículos por excesso de velocidade, na parte da manhã foram 3.002 autuações, na parte da tarde 3.631 excessos de veículos e a noite foram 2.054 autuações.

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Também foi verificado que na quinta-feira (in[icio do feriado) e domingo (final do feriado) foram os dias que mais ocorreram excesso de velocidade nas rodovias, principalmente das 9h às 17h.

Além do excesso de velocidade, 39 pessoas foram flagradas embriagadas nas estradas, o que resultou em 12 prisões em flagrante.

Rodrigo Maia, Comunicação Detran-MS