CET-Rio altera trânsito para jogo entre Botafogo e Caracas no Estádio Nilton Santos – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

A CET-Rio realizará uma operação de trânsito nesta quinta-feira (9/4) para o jogo entre Botafogo e Caracas Fútbol Club (VEN), às 19h, no Estádio Nilton Santos, pela Copa Sul-Americana. A partir das 16h haverá interdição ao trânsito de veículos na região. A operação contará com agentes da CET-Rio, apoiadores de tráfego, veículos operacionais e motocicletas. O efetivo atuará na segurança viária, na fluidez do trânsito e na manutenção dos cruzamentos livres, bem como na orientação a pedestres, torcedores e motoristas.
Técnicos da CET-Rio no Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio) vão monitorar toda a movimentação por meio de câmeras. Se necessário, serão feitos ajustes na programação semafórica com o objetivo de garantir boas condições viárias.
Interdição
Das 16h às 23h
– Rua Dr. Padilha, entre a Rua Arquias Cordeiro e a Rua das Oficinas
Das 20h10 às 23h
– Rua José dos Reis, entre a Rua das Oficinas e a Rua Bento Gonçalves
– Rua Dr. Padilha, entre a Rua Piauí e a Rua das Oficinas
– Rua Coronel Cunha Leal
– Rua Benício de Abreu
– Rua General Clarindo, entre a Rua José dos Reis e a Rua Dona Eugênia
– Rua Dona Eugênia entre a Rua General Clarindo e a Rua Afonso Ferreira
– Rua da Abolição, entre a Rua Afonso Ferreira e a Rua José dos Reis
– Rua Afonso Ferreira, sentido Rua José dos Reis, entre a Rua Benício de Abreu e a Rua da Abolição
Novo acesso à Linha Amarela (Sentido Av. Brasil)
Das 16h às 23h59
– O acesso à Linha Amarela (sentido Avenida Brasil/Fundão) poderá ser realizado pela Rua das Oficinas, a partir do cruzamento com a Rua José dos Reis, sob o viaduto Jornalista Armando Nogueira
Moradores do entorno
O acesso de veículos de moradores das imediações do estádio será feito mediante apresentação de comprovante de residência.
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