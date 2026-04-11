CET-Rio altera trânsito para jogo entre Botafogo e Caracas no Estádio Nilton Santos – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

A CET-Rio realizará uma operação de trânsito nesta quinta-feira (9/4) para o jogo entre Botafogo e Caracas Fútbol Club (VEN), às 19h, no Estádio Nilton Santos, pela Copa Sul-Americana. A partir das 16h haverá interdição ao trânsito de veículos na região. A operação contará com agentes da CET-Rio, apoiadores de tráfego, veículos operacionais e motocicletas. O efetivo atuará na segurança viária, na fluidez do trânsito e na manutenção dos cruzamentos livres, bem como na orientação a pedestres, torcedores e motoristas.

Técnicos da CET-Rio no Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio) vão monitorar toda a movimentação por meio de câmeras. Se necessário, serão feitos ajustes na programação semafórica com o objetivo de garantir boas condições viárias.

Interdição

Das 16h às 23h

– Rua Dr. Padilha, entre a Rua Arquias Cordeiro e a Rua das Oficinas

Das 20h10 às 23h

– Rua José dos Reis, entre a Rua das Oficinas e a Rua Bento Gonçalves

– Rua Dr. Padilha, entre a Rua Piauí e a Rua das Oficinas

– Rua Coronel Cunha Leal

– Rua Benício de Abreu

– Rua General Clarindo, entre a Rua José dos Reis e a Rua Dona Eugênia

– Rua Dona Eugênia entre a Rua General Clarindo e a Rua Afonso Ferreira

– Rua da Abolição, entre a Rua Afonso Ferreira e a Rua José dos Reis

– Rua Afonso Ferreira, sentido Rua José dos Reis, entre a Rua Benício de Abreu e a Rua da Abolição

Novo acesso à Linha Amarela (Sentido Av. Brasil)

Das 16h às 23h59

– O acesso à Linha Amarela (sentido Avenida Brasil/Fundão) poderá ser realizado pela Rua das Oficinas, a partir do cruzamento com a Rua José dos Reis, sob o viaduto Jornalista Armando Nogueira

Moradores do entorno

O acesso de veículos de moradores das imediações do estádio será feito mediante apresentação de comprovante de residência.