congresso reúne lideranças e projeta o futuro dos municípios em MS – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Campo Grande se transforma, a partir desta quarta-feira (8), em um grande centro de decisões e ideias voltadas ao fortalecimento das cidades, com a realização do UCV/MS Summit, congresso promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul (UCV-MS), que segue até o dia 10 de abril, reunindo vereadores, servidores públicos e lideranças municipais de todas as regiões do Estado.

Um dos momentos centrais hoje foi a palestra do governador Eduardo Riedel, na abertura do evento, com o tema “Mato Grosso do Sul: desenvolvimento e potencialidades”, em que o governador apresentou avanços recentes, oportunidades de crescimento e o papel decisivo dos municípios na dinâmica econômica e social do Estado.

O governador Eduardo Riedel abriu sua fala destacando o papel dos vereadores no desenvolvimento do Estado e a importância do encontro promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul. “Quero saudar a diretoria e reforçar aquilo que sempre digo: é aqui que está a essência do desenvolvimento do nosso Estado. O Mato Grosso do Sul é a soma dos municípios, e é nos municípios que as pessoas vivem.”

Ao mencionar agendas recentes no interior, o governador ressaltou a proximidade com as lideranças locais e a escuta ativa como base da gestão. “Em cada município que visitamos, conversamos com vereadores e percebemos claramente a importância desse diálogo. Ouvir vereadores e vereadoras é fundamental para aquilo que estamos construindo.”

Durante o evento, o governador anunciou apoio institucional à entidade que representa os legislativos municipais. “Assinamos um protocolo para apoiar a conclusão da sede da União das Câmaras. É o reconhecimento de uma entidade que se organizou, regularizou sua estrutura e hoje representa com legitimidade os vereadores do Estado.”

Ao apresentar um panorama do Estado, Riedel destacou indicadores econômicos e sociais expressivos. “O Mato Grosso do Sul vive um dos melhores momentos da sua história, com crescimento consistente, forte atração de investimentos e geração de oportunidades.”

Ele ressaltou conquistas como o segundo maior crescimento do país, mais de R$ 81 bilhões em investimentos privados na atual gestão, mais de 500 mil trabalhadores qualificados em três anos e a liderança nacional em desocupação de longo prazo. “Crescimento significa emprego, renda e dignidade. É isso que estamos construindo no Estado.”

Segundo ele, esse avanço econômico já reflete na melhoria dos indicadores sociais. “Estamos reduzindo a pobreza e a extrema pobreza, com o objetivo claro de avançar ainda mais nesse processo.”

Na educação, o governador detalhou uma ampla transformação na rede estadual. “Investimos fortemente na educação porque ela é a base do desenvolvimento.”

Entre os avanços, destacou que 70% da rede estadual foi reformada e modernizada, com mais de R$ 1,2 bilhão em investimentos: média de uma reforma a cada seis dias. “Hoje temos mais conectividade nas escolas, com infovias, laboratórios, robótica e lousas digitais.”

Riedel também ressaltou programas estruturantes como MS Alfabetiza, MS Alfabetiza Indígena e MS Matemática. “Conseguimos um crescimento de 40% na alfabetização na idade certa desde 2023.”

Outros indicadores reforçam o avanço educacional, segundo o governador. “Temos 62% da rede em tempo integral, o melhor salário de professor do Brasil, 45% dos alunos do ensino médio na educação profissional e abandono escolar abaixo de 1%.”

Ele também citou melhorias na segurança e na permanência dos alunos. “São 298 escolas com videomonitoramento e botão de emergência, além de 50 milhões de refeições servidas por ano, com queda no abandono e na reprovação e aumento da aprovação geral.”

Na saúde, o governador destacou o aumento dos investimentos e a reorganização da rede. “Os repasses à saúde ultrapassaram R$ 8 bilhões entre 2019 e 2025, com foco na regionalização e no atendimento mais eficiente.”

Ele também apontou avanços no acesso e na qualidade dos serviços. “Estamos reduzindo internações e ampliando o acesso, inclusive com o uso da telemedicina.”

Na área de saneamento, Riedel enfatizou um marco histórico para o Estado. “O Mato Grosso do Sul está prestes a se tornar o primeiro estado do Brasil com saneamento universalizado.”

Atualmente, a cobertura já alcança 76%, com meta de universalização até 2028. “Isso significa mais saúde, qualidade de vida e dignidade para a população.”

Ao abordar infraestrutura e desenvolvimento, o governador reforçou os investimentos em logística e integração regional. “Estamos transformando a malha rodoviária, ampliando aeroportos e fortalecendo corredores logísticos estratégicos.”

Na segurança pública, destacou a posição estratégica do Estado na fronteira. “Temos um papel fundamental na proteção das fronteiras e no combate ao crime organizado, com investimentos contínuos nas forças de segurança.”

Ao encerrar, Riedel reafirmou o compromisso com o municipalismo e a parceria com os legislativos locais. “O municipalismo está no nosso DNA. Vamos seguir ouvindo, planejando e trabalhando junto com vereadores e prefeitos para continuar desenvolvendo o Mato Grosso do Sul.”

Após a apresentação, o governador voltou a destacar a importância do evento e da integração entre os legislativos. “A União das Câmaras conseguiu mobilizar vereadores e vereadoras para trocar experiências e nivelar informações, fortalecendo a gestão pública em todo o Estado.”

Ele também comentou o cenário político e administrativo do ano. “É um ano de muitos desafios e também um ano eleitoral. Seguimos trabalhando, com foco na gestão e responsabilidade.”

Por fim, ao falar sobre a região de fronteira, ressaltou o potencial e a identidade cultural. “É uma região que cresce acima da média brasileira, com grandes desafios, mas também com uma identidade cultural muito forte. Vamos seguir firmes como parceiros dos municípios de fronteira.”

Para o presidente da União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul, Daniel Teixeira da Costa Junior, o encontro representa uma oportunidade estratégica de fortalecer o papel do Legislativo municipal e ampliar a capacidade técnica dos vereadores diante dos novos desafios da gestão pública.

“Hoje reunimos aqui cerca de 500 vereadores, vereadoras e servidores de todo o Estado, com a presença do Governo, secretários e representantes das esferas federal e estadual. Não tenho dúvida de que este encontro vai gerar muito aprendizado e permitir que cada vereador leve para sua cidade um mandato ainda mais qualificado, capaz de entregar resultados concretos para a população.”

O evento contará com temas que impactam diretamente o cotidiano das cidades, como o protagonismo dos vereadores, os efeitos da reforma tributária nos municípios, a nova Lei de Licitações, o papel do Ministério Público e da Justiça Eleitoral, além de estratégias de comunicação política e governança pública.

A modernização da gestão e o uso de novas tecnologias, especialmente a inteligência artificial, também entram na pauta como ferramentas para tornar o setor público mais eficiente, transparente e conectado com as demandas da sociedade.

Ao longo dos três dias, o Summit contará com a presença de nomes de destaque no cenário político e institucional, como o senador Nelsinho Trad, o procurador de Justiça Paulo Cezar dos Passos e o desembargador Sérgio Fernandes Martins, além de representantes do Tribunal de Contas da União, do Sebrae e especialistas nas áreas de gestão, direito, comunicação e inovação.

Alexandre Gonzaga, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Saul Schramm/Secom-MS