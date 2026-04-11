Diretor da Funjope leva experiência da Prefeitura de João Pessoa para Secretaria de Cultura de Aracaju

O diretor executivo da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) e presidente do Fórum Nacional de Secretários e Gestores de Cultura das Capitais e Municípios Associados, Marcus Alves, está levando as boas práticas da Prefeitura de João Pessoa para o município de Aracaju (SE). A troca de experiências aconteceu durante reunião nesta quarta-feira (8) a convite da Secretaria Municipal de Cultura da cidade e servirá como base para a construção de parcerias.

“É um momento realmente muito especial que a cultura de João Pessoa vive a partir da política de cultura desenvolvida pela Prefeitura, e eu pude mostrar aqui na cidade de Aracaju as nossas boas experiências, as boas práticas. Apresentei nosso Sistema Municipal de Cultura, os nossos festivais de quadrilhas juninas, Festival Forró Verão, a criação da Companhia Municipal de Dança, o trabalho de inclusão social com as crianças autistas, de maneira que podemos compartilhar experiências e fazer um processo de capacitação e formação também da equipe da Secretaria de Cultura de Aracaju que foi criada recentemente”, avaliou Marcus Alves.

Na manhã desta quarta-feira, ele esteve na Secretaria de Cultura do Estado de Sergipe, com o secretário Valadares Filho, a secretária de Economia Criativa do Ministério da Cultura Cláudia Leitão, secretário Paulo Correia e toda uma equipe que discutiu o desenvolvimento da política de economia criativa e, principalmente, um planejamento para a realização do Encontro Nacional de Gestores de Cultura dos Estados e Encontro Nacional de Secretários e Secretárias de Cultura que serão realizados em Sergipe no mês de novembro.

“Nós já começamos a fazer esse planejamento junto com o Fórum Nacional de Secretários de Cultura das Capitais, que é ligado à Frente Nacional dos Prefeitos. Demos os primeiros passos hoje para a realização desses dois grandes eventos aqui em Aracaju”, garantiu.

O secretário de Cultura de Aracaju, Paulo Correia, comemorou a oportunidade. “Recebemos hoje, com muita alegria, a visita de Marcus Alves, que está à frente do Fórum Nacional de Secretários e Gestores de Cultura das Capitais e Municípios Associados, e também à frente da Fundação Cultural de João Pessoa, a Funjope. E foi uma tarde muito produtiva com a equipe da Secretaria de Cultura de Aracaju, onde Marcus Alves veio trazer muito da sua experiência que ele vem executando nesses anos na cidade de João Pessoa”, afirmou.

Ele destacou que toda a equipe ficou bastante satisfeita de poder participar da reunião e conhecer um pouco da experiência relatada por Marcus Alves. “Agradecemos muito a disponibilidade de poder passar essa experiência para a recém-criada Secretaria de Cultura, afinal de contas a Secretaria de Cultura de Aracaju está no seu oitavo mês de atividade”, relatou Paulo Correia.

Marcus Alves está em Aracaju, onde participou do Fórum Brasil Criativo-Região Nordeste, nesta terça e quarta-feira. O evento, do Ministério da Cultura (MinC), contribui para a construção do Plano Nacional de Economia Criativa.