Para ampliar parcerias em áreas estratégicas, Governo de MS recebe representante dos EUA

Com atuação voltada ao desenvolvimento econômico e social para a população de Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado amplia o relacionamento institucional com os Estados Unidos da América. […]
Related Articles
Parajasc 2025: Ademir Moro e uma vida dedicada ao handebol em cadeira de rodas
Ademir Moro durante o sábado de competições do handebol em cadeiras de rodas no penúltimo dia do Parajasc 2025. Crédito: Guilherme Brazzalle/Ascom/Fesporte O handebol em cadeira de rodas, no Parajasc 2025, em Lages, tem sido um exemplo inspirador da dedicação de pessoas que encontram no esporte não apenas uma paixão, mas uma forma de vida, […]
Festa de Aniversário de 371 anos de Sorocaba reúne mais de 120 mil pessoas no Paço Municipal – Agência de Notícias
16 de agosto de 2025 9:28 Por: Secom Fotos: Nathália Rodrigues – Secom As luzes do show de drones coloriu o céu, no Paço Municipal, para celebrar os 371 anos de Sorocaba. A atração chamou a atenção de mais de 120 mil pessoas que foram ao evento realizado ao longo desta sexta-feira (15), com início […]
Multidão prestigia primeira noite de shows no Parque Solon de Lucena
A chuva apareceu, mas não impediu que uma multidão de pessoenses e turistas lotasse o Parque Solon de Lucena, na noite desta sexta-feira (20), para prestigiar a abertura da programação do São João Multicultural, realizado pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope). Se apresentaram, no palco principal as cantoras Myra […]