Para ampliar parcerias em áreas estratégicas, Governo de MS recebe representante dos EUA

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Ademir Moro durante o sábado de competições do handebol em cadeiras de rodas no penúltimo dia do Parajasc 2025. Crédito: Guilherme Brazzalle/Ascom/Fesporte O handebol em cadeira de rodas, no Parajasc 2025, em Lages, tem sido um exemplo inspirador da dedicação de pessoas que encontram no esporte não apenas uma paixão, mas uma forma de vida, […]