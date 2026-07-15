💙 Campanha do Agasalho 2026 – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Doe calor, doe amor!
A Prefeitura de Guaratinguetá, por meio do Fundo Social de Solidariedade, está realizando a Campanha do Agasalho 2026, com atendimento voltado às famílias em situação de vulnerabilidade social.
📍 Local: Casa da Amizade
Avenida Presidente Vargas, 969 – Nova Guará
🕘 Horário: das 9h às 16h
📅 Dias: de segunda a sexta-feira
⚠️ Importante:
* Levar RG e CPF ou NIS para realização do cadastro
* Levar bolsas ou sacolas para a retirada de roupas, calçados e cobertores
A ação reforça o compromisso com o cuidado e a solidariedade, levando mais conforto a quem mais precisa.
💙 Participe e ajude a aquecer vidas!