Escola estadual é selecionada em rede de apoio a cursinhos populares do MEC

A Escola Estadual Joaquim Nabuco, localizada no município de Uiramutã, foi selecionada na chamada pública da rede nacional Cpop (Cursinhos Populares), promovida pelo MEC (Ministério da Educação). A unidade de ensino conquistou a 2ª colocação do Estado com o Cursinho Pré-Vestibular WEI.

Pré-Vestibular ‘WEI’, que na língua Macuxi significa “caminho para o sol”, funciona há dois anos na escola, com o intuito de apoiar os jovens e auxiliá-los no ingresso do ensino superior. As aulas acontecem no turno noturno, das 18h30 às 22h40 com professores da escola que são voluntários no projeto.

Quando a equipe gestora soube do lançamento do edital do Cpop, teve a iniciativa de inscrever a escola para concorrer. Cursinhos Populares é uma rede de apoio a cursinhos populares no Brasil, destinada a garantir suporte técnico e financeiro para a preparação de estudantes em situação de vulnerabilidade social, que buscam ingressar no ensino superior.

“Há dois anos nós estamos trabalhando com o cursinho. Já tivemos alunos que foram aprovados através do cursinho, por ser um reforço, e agora fomos contemplados com esse edital do Cpop para que tenhamos um incentivo maior e inclusão, ou seja, um reforço maior na questão da educação, para que os nossos alunos estejam preparados para enfrentar o vestibular ou qualquer outro concurso”, explicou Gardênia Barbosa, coordenadora pedagógica da Escola Estadual Joaquim Nabuco.

CPOP: Estudantes e professores receberão bolsas

Conforme o Edital Nº 01/2026 da Chamada Pública, o Cpop contempla o pagamento de auxílio permanência a estudantes e concessão de auxílio financeiro a educadores, coordenadores e profissionais de apoio técnico-pedagógico e psicossocial, além do repasse financeiro de recursos para apoio administrativo.

A Escola Estadual Joaquim Nabuco receberá um incentivo geral na ordem de R$ 120 mil reais, distribuídos entre bolsas e incentivos financeiros mensais e aquisição de materiais.

Cada estudante participante do cursinho, que cumprir as exigências do edital, receberá uma bolsa mensal de R$ 200 reais durante oito meses. Serão contemplados 40 estudantes.

Já o auxílio financeiro para os profissionais que atuam no cursinho pode chegar até R$ 3 mil reais mensais, a depender das atividades desenvolvidas, carga horária de trabalho e demais critérios determinados em edital.

Essa conquista da Escola Joaquim Nabuco reforça o compromisso da comunidade escolar com a educação, com a inclusão e com o fortalecimento do ensino em Roraima

A Escola Estadual Joaquim Nabuco fica localizada na sede do município de Uiramutã e atende 447 estudantes do Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

O post Escola estadual é selecionada em rede de apoio a cursinhos populares do MEC apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.