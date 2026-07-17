João Fonseca avança para quartas de final em Monte Carlo

O brasileiro João Fonseca continua fazendo história no Masters 1000 de Monte Carlo. Nesta quinta-feira (9) o carioca de 19 anos de idade derrotou o italiano Matteo Berrettini por 2 sets a 0 (parciais de 6/3 e 6/2) e se garantiu nas quartas de final da competição. Esta é a primeira vez que o jovem tenista alcança esta fase de um torneio Masters 1000.
Welcome to the last-eight club, Joao! 🇧🇷🥶#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/Zku9rZ1heq
— Rolex Monte-Carlo Masters (@ROLEXMCMASTERS) April 9, 2026
Flamengo inicia Copa Libertadores com vitória na altitude de Cusco
João Fonseca se garante nas oitavas do Masters 1000 de Monte Carlo
Agora João Fonseca terá uma pedreira pela frente o alemão Alexander Zverev. Esta será a primeira vez que o carioca de 19 anos mede forças com o atual número três do mundo.
>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp
O brasileiro estreou na competição na última segunda-feira (6), quando bateu o canadense Gabriel Diallo por 2 sets a 0 (parciais de 6/2 e 6/3). Depois João Fonseca superou francês Arthur Rinderknech, na última quarta-feira (8), por 2 sest a 1 (parciais de 7/5, 4/6 e 6/3).
O que é neoplasia cervical? Condição tira Luis Roberto da Copa do Mundo na TV Globo
Matheus Pereira decide e Cruzeiro estreia da Libertadores com vitória
— Rolex Monte-Carlo Masters (@ROLEXMCMASTERS) April 9, 2026