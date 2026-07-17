ESPORTES

João Fonseca avança para quartas de final em Monte Carlo

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O brasileiro João Fonseca continua fazendo história no Masters 1000 de Monte Carlo. Nesta quinta-feira (9) o carioca de 19 anos de idade derrotou o italiano Matteo Berrettini por 2 sets a 0 (parciais de 6/3 e 6/2) e se garantiu nas quartas de final da competição. Esta é a primeira vez que o jovem tenista alcança esta fase de um torneio Masters 1000.

Agora João Fonseca terá uma pedreira pela frente o alemão Alexander Zverev. Esta será a primeira vez que o carioca de 19 anos mede forças com o atual número três do mundo.

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O brasileiro estreou na competição na última segunda-feira (6), quando bateu o canadense Gabriel Diallo por 2 sets a 0 (parciais de 6/2 e 6/3). Depois João Fonseca superou francês Arthur Rinderknech, na última quarta-feira (8), por 2 sest a 1 (parciais de 7/5, 4/6 e 6/3).

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