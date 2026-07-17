Saae/Sorocaba executa limpeza e manutenção em córrego no Jd. Santo André – Agência de Notícias

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) executa a limpeza e a manutenção preventiva do córrego que percorre o Jardim Santo André, na Zona Norte da cidade, no trecho compreendido entre a Avenida Doutor Ulisses Guimarães, altura do número 1.900, e a Rua Antônio Cassillo Filho. Os trabalhos tiveram na semana passada e têm previsão de conclusão ainda em abril.

A intervenção ocorre periodicamente, em trechos ao longo dos 1.300 metros de extensão, com o objetivo de manter o córrego em condições de funcionamento e preparado para suportar os períodos de chuvas.

O córrego tem início no Parque da Vila Formosa, além da Rua Antônio Cassilho Filho, e segue pelo Jardim São Conrado até o Jardim Santo André, onde a sua foz deságua após a Avenida Ulisses Guimarães.

O serviço conta com a utilização de escavadeira hidráulica e consiste na retirada dos sedimentos que ficam depositados no leito do córrego. O material, contendo resíduos de todo tipo, é removido e transportado em caminhões para aterro apropriado. Também ocorre a retirada de mato e lixo carreados pela correnteza, em dias de chuva.

Os serviços no Jardim Santo André seguem programação pré-definida pelo Saae/Sorocaba, que engloba a manutenção preventiva de todos os córregos e Bacias de Contenção do município.

A autarquia já executou ações desse tipo, por exemplo, em córregos nos bairros Brigadeiro Tobias, Jardim Brasilândia, Jardim Europa, Jardim Itapemirim, Jardim Leocádia, Jardim Marli, Jardim Piratininga, Jardim Prestes de Barros (Lavapés), Jardim Santo André, Mineirão, Parque das Laranjeiras, Vila Barão, além das Bacias de Contenção do Abaeté, Campolim, Jardim Maria do Carmo, Parque dos Italianos, Parque Kasato Maru, Norcross e Rua Panamá (Barcelona), bem como nos lagos no Jardim Santa Catarina e nos Parques João Pellegrini (Central Parque) e Vila Formosa. Elas ocorrem periodicamente junto aos mananciais, porém, devido ao período de chuvas e ao calor, o mato e o lodo proliferam de forma mais rápida.