Sedurb realiza podas de árvores nos Bancários, Rangel e Valentina nesta sexta-feira

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), segue realizando podas de árvores nesta sexta-feira (10). Os trabalhos acontecem na Rua Maria Batista Rodrigues, no Jardim São Paulo/Bancários; na Rua 14 de Julho, no Rangel; e na Rua Paulo Araújo de Oliveira, no Valentina Figueiredo. Em 2026, a Secretaria já realizou 1.208 podas na Capital.

As equipes da Diretoria de Paisagismo da Sedurb executam, diariamente, serviços que incluem podas de levantamento e rebaixamento, supressão, tombamento, limpeza de coqueiros e palmeiras, além do recolhimento de troncos, que muitas vezes são cortados pelos próprios moradores. As ações contribuem para preservar as vias e os espaços públicos, proporcionando mais segurança e qualidade de vida aos pessoenses.

Trabalho conjunto – Além da Sedurb, as podas de árvores na Capital envolvem equipes da Secretaria de Meio Ambiente (Semam), para os casos de supressão (corte definitivo); da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur), que faz a coleta, transporte e descarte dos resíduos após a poda; e, eventualmente, da Energisa Paraíba, quando galhos de árvores estão em contato com a rede elétrica, causando perigo para os moradores e equipes envolvidas.

Segundo informações da Secretaria do Meio Ambiente (Semam), nesta semana, entre terça (7) e quarta-feira (8), houve o tombamento de oito árvores em decorrência das chuvas. Com isso, o número total de árvores tombadas este ano subiu para 27. A média em João Pessoa varia entre 40 a 50 árvores por ano, considerada baixa em relação ao restante do Brasil.

Essa quantidade reduzida é resultado do trabalho constante das equipes, mesmo com elevada demanda pelo serviço. Com o início do outono e períodos chuvosos mais frequentes, a população pode ajudar na realização de podas preventivas, informando – através do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’ – sobre árvores em locais públicos que precisam do serviço, como calçadas, canteiros e praças.

Como solicitar – A população pode solicitar podas de árvores e outros serviços da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, através do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’; pela plataforma Prefeitura Conectada (https://x.gd/mF6My); ou de forma presencial, na sede da Sedurb, no Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria, das 8h às 14h, de segunda a sexta-feira.

Passo a passo pelo app ‘João Pessoa na Palma da Mão’:

1) Baixar e instalar o aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’;

2) Fazer login no app com o CPF e data de nascimento, ou conta Google;

3) No menu inferior do aplicativo, clicar em ‘Categorias’;

4) Procurar por ‘Desenvolvimento Urbano’ e clicar em ‘Poda de Árvore’;

5) Na tela seguinte, selecionar a opção ‘Poda de Árvores’;

6) Preencher todos os campos do formulário e anexar foto(s) da árvore;

7) Clicar em ‘Solicitar’ e anotar o número do protocolo.