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Sescon-RR oferece orientações gratuitas sobre Imposto de Renda à população nesta sexta-feira, 10

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Foto: Arquivo/Sescon-RR

O Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas (Sescon-RR) realiza nesta sexta-feira, 10, a edição 2026 do “Declare Certo”, no estacionamento da Sefaz-RR, no Centro Cívico de Boa Vista. A atividade ocorrerá em dois períodos, das 9h às 13h e das 14h às 16h.

Esta é uma iniciativa voltada a orientar a população de forma gratuita sobre como preencher corretamente a declaração e evitar inconsistências que possam resultar em pendências com a Receita Federal.

Durante o evento, profissionais da contabilidade estarão disponíveis para esclarecer dúvidas, indicar a documentação necessária e auxiliar quem ainda não se sente seguro para declarar.

A proposta, de acordo com a presidente do Sescon-RR, Audry Torres, é reduzir a distância entre o conhecimento técnico e a realidade do contribuinte. “Nosso objetivo é garantir que as pessoas tenham segurança na hora de declarar. Muitas vezes, o erro acontece por falta de orientação. Quando levamos informação de forma direta, contribuímos não só para evitar problemas, mas também para fortalecer a cidadania”, afirma.

O Declare Certo ganha relevância em um cenário em que o acesso à informação qualificada nem sempre chega de forma simples ao público. Para muitos, o Imposto de Renda ainda é um processo cercado de dúvidas, desde a obrigatoriedade até a forma correta de informar rendimentos e despesas.

Ao ocupar um espaço público e oferecer atendimento aberto, o Sescon-RR busca justamente enfrentar esse desafio. Mais do que resolver questões pontuais, a ação também reforça o papel da contabilidade como ferramenta de organização financeira, assim como de compreensão das responsabilidades fiscais.

Fonte: Da Redação

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