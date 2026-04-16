Agência Minas Gerais | Governo de Minas anuncia implantação de hemodiálise em Araçuaí

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O governador de Minas Gerais, Mateus Simões, anunciou a instalação do serviço de hemodiálise em Araçuaí, em passagem pelo município do Vale do Jequitinhonha, nesta quarta-feira (15/4).

O Governo de Minas repassará R$ 5 milhões para a construção do espaço no Hospital São Vicente de Paulo, em parceria com a instituição de saúde e a Prefeitura de Araçuaí. Depois, serão avaliados os custos com equipamentos e com a manutenção do serviço, essencial para a população da cidade e de municípios do entorno, como Berilo, Coronel Murta, Francisco Badaró, Jenipapo de Minas e Virgem da Lapa, beneficiando cerca de 80 mil pessoas.

A implantação da hemodiálise suprirá um vazio assistencial do tratamento, que é contínuo e exige frequência semanal. “Hoje, os pacientes da região, não só de Araçuaí, mas também de cidades como Itaobim, têm que viajar até 250 quilômetros até Diamantina para fazer esse tratamento”, apontou Mateus Simões.

“A hemodiálise é muito dura para quem precisa viajar para fazer, tem que fazer dia sim, dia não, muitas vezes saindo de madrugada e voltando à noite para casa. A pessoa, já debilitada, passa o dia viajando, depois fica se recuperando no dia seguinte para no outro dia ter que voltar para a estrada”, citou Simões. A previsão é implantar 28 cadeiras de hemodiálise, com capacidade estimada de até 56 pacientes por dia e, considerando o regime de dias alternados, até 112 atendimentos no ciclo completo.

O Governo de Minas já repassou aproximadamente R$ 31,26 milhões para a ampliação da Atenção Especializada em Doença Renal Crônica. Em 2025, aproximadamente 13.840 pacientes realizaram hemodiálise no estado, o que demonstra a necessidade de ampliar a oferta e descentralizar o atendimento.

O governador mineiro destacou que a proximidade do serviço no Hospital São Vicente de Paulo vai gerar um impacto relevante para uma região que tem sido um dos maiores polos de crescimento do estado, populacional e econômico, no âmbito do projeto do Vale do Lítio. “Permite que essas pessoas possam ter uma rotina normal, voltar a trabalhar, aproveitar suas famílias, uma mudança de vida, efetivamente”, finalizou o governador.

Trilhas de Futuro

Fechando os compromissos oficiais em Araçuaí nesta quarta-feira, o governador de Minas ministrou uma palestra para formandos do programa Trilhas de Futuro, maior iniciativa de capacitação profissional já criada pelo Estado, por meio da oferta de cursos técnicos gratuitos.

Mateus Simões falou para cerca de 450 alunos do Instituto Técnico Educacional Polivalente (Itep), matriculados em cursos como Análise Clínicas, Contabilidade e Enfermagem, que participaram do ‘Rito de Passagem’ e ‘Rito de Passagem da Lâmpada’, que é quando os alunos mais antigos dão as boas-vindas aos que estão chegando.