Agência Minas Gerais | Minas Gerais lança experiências de afroturismo do Quilombo São Domingos na WTM Latin America

O Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult-MG), em parceria com o Sebrae Minas, o município de Paracatu e membros da comunidade do Quilombo São Domingos, lançou, nesta terça-feira (14/4), durante a WTM Latin America, em São Paulo, as Experiências de Afroturismo do Quilombo São Domingos, em Paracatu.

A ação integra o Projeto Estratégico de Diversificação da Oferta Turística, que é resultado da parceria entre o Governo de Minas e o Sebrae Minas e é uma iniciativa do município, sendo construída em parceria com o Sebrae e a comunidade. Com caráter afrocentrado, o novo produto reforça o compromisso do estado com o fortalecimento do afroturismo e marca a 15ª entrega de um total de 16 rotas previstas para 2026.

Para o secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas Oliveira, a iniciativa representa um marco na valorização de territórios tradicionais e na diversificação da oferta turística mineira. “O lançamento das experiências do Quilombo São Domingos reafirma o compromisso de Minas Gerais com um turismo mais inclusivo, diverso e conectado às suas raízes. Estamos valorizando comunidades que guardam saberes fundamentais da nossa formação e transformando essa singularidade em oportunidades de desenvolvimento sustentável, com protagonismo local. O afroturismo é um caminho de reconhecimento e fortalecimento da identidade cultural do nosso estado”, pontua.

O presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Minas, Marcelo de Souza e Silva, destaca que o lançamento vai impulsionar a região ao conectar os visitantes a experiências culturais únicas da comunidade quilombola. “Este é mais um produto turístico que valoriza a memória, a cultura e os modos de vida das comunidades, evidenciando a força de suas tradições. O afroturismo vem se consolidando como uma tendência que conecta turistas às raízes da cultura afro-brasileira, ao mesmo tempo em que valoriza identidades, tradições e saberes. Nesse contexto, o Sebrae Minas e o Governo do Estado atuam para estruturar os destinos, fortalecer pequenos negócios, valorizar identidades regionais e impulsionar experiências autênticas que promovem o desenvolvimento sustentável da região”.

Localizado a 4 km do centro histórico de Paracatu, o Quilombo São Domingos é um território de história, fé e resistência, fundado há mais de dois séculos e reconhecido pela Fundação Palmares em 2004. A comunidade preserva tradições que atravessam gerações e transforma seu modo de vida em experiências turísticas autênticas, baseadas na memória, na ancestralidade e na vivência cotidiana.

Vivências

O roteiro reúne um conjunto de vivências conduzidas pelos próprios moradores, que convidam visitantes a mergulhar na cultura quilombola. Entre as experiências estão oficinas gastronômicas, visitas à Casa Museu, a qual guarda objetos e histórias da comunidade, trilhas pelo cerrado com narrativas sobre o território, além de atividades ligadas à produção de rapadura, cultivo de açafrão e manifestações culturais como a Caretagem.

A gastronomia é um dos pontos altos da rota, com destaque para as quitandas produzidas na Fábrica de Biscoitos Ouro da Roça e para os almoços coletivos preparados por mulheres da comunidade, que combinam ingredientes locais, saberes ancestrais e hospitalidade mineira. O protagonismo feminino, aliás, é uma das marcas do quilombo, com mulheres liderando iniciativas produtivas, culturais e turísticas.

As experiências de São Domingos propõem, assim, uma imersão em modos de vida, saberes e práticas preservadas na oralidade e na vivência da comunidade.