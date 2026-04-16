NOTÍCIAS

Fesporte comemora números do primeiro ciclo do PIE

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Fesporte comemora números do primeiro ciclo do PIE

A Fesporte encerrou o primeiro ciclo do Programa de Incentivo ao Esporte (PIE) com um marco expressivo: 97 projetos em execução em diferentes regiões de Santa Catarina. A iniciativa consolidou-se como uma das principais ferramentas de fomento ao esporte no estado, contemplando ações que vão desde a formação de base até o alto rendimento.

Nas demais estatísticas do primeiro ciclo de editais, a Fesporte contabilizou ainda 506 projetos aprovados, R$ 72,9 milhões liberados para captação, R$12,4 milhões em execução.

Foram lançados em 2025 os editais de esporte educacional, esporte de rendimento, paradesporto, esporte de participação e eventos.

Como funciona?

Na prática, o programa permite que uma empresa contribuinte de ICMS em Santa Catarina possa abater o valor investido em projetos esportivos aprovados pela Fesporte do saldo devedor do imposto.

Em vez de o tributo entrar para o caixa comum do Estado, ele é direcionado pelo próprio empresário para a compra de materiais, custeio de viagens de atletas, reformas de ginásios ou realização de eventos. As especificações estão descritas nos editais lançados pela Fesporte em 2025.

Ao longo do ciclo, os projetos apoiados impactaram diretamente atletas, técnicos e entidades esportivas, promovendo estrutura, oportunidades e desenvolvimento em diversas modalidades.

O PIE também fortaleceu a presença catarinense em competições estaduais, nacionais e internacionais, evidenciando o potencial esportivo local.

Com o encerramento desta etapa, a Fesporte reforça seu compromisso com a continuidade e ampliação do programa, visando ampliar ainda mais o alcance das políticas públicas voltadas ao esporte e garantir que novos talentos tenham condições de se desenvolver e representar o estado com excelência.

“O sucesso deste primeiro ciclo do PIE confirma que Santa Catarina vive um novo momento no fomento esportivo. Ao transformarmos o ICMS em investimento direto, estamos permitindo que o recurso chegue onde o talento está: nos municípios, nas associações de bairro e nas categorias de base. Ver esses números superarem as expectativas é a prova de que a parceria entre Fesporte e o setor produtivo é o caminho mais curto para fortalecer nossa cidadania através do esporte”, destaca o presidente Jeferson Batista.

Assessoria de Comunicação da Fesporte:

Jornalista Guilherme Brazzalle

Telefone: (48) 99190-9994

E-mail: guilherme@fesporte.sc.gov.br

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
NOTÍCIAS

Primeiro edição do Prêmio CGE-SC Práticas Inovadoras recebe 37 inscrições

Posted on Author boavistaagora.com.br

O 1º Prêmio CGE-SC Práticas Inovadoras, promovido pela Controladoria-Geral do Estado, recebeu 37 inscrições de 21 órgãos e entidades do Poder Executivo estadual. O prazo para se inscrever terminou na última sexta-feira, 28 de junho, e a cerimônia de premiação está prevista para 23 de outubro. O prêmio tem seis categorias: Controle Interno, Integridade e […]
NOTÍCIAS

Nova Iguaçu abre Semana Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência com emoção e compromisso pela inclusão

Posted on Author boavistaagora.com.br

Nova Iguaçu abre Semana Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência com emoção e compromisso pela inclusão 15 de setembro de 2025 “Meu filho já havia passado por várias escolas sem conseguir concluir o ano letivo. Foi na rede municipal que ele encontrou acolhimento”, contou Jeane Regina Fernandes, mãe de oito filhos, dois deles com […]
NOTÍCIAS

Prefeitura de Cuiab | Mais de 30 mil famlias tm direito a descontos de at 65% na conta de energia na capital

Posted on Author boavistaagora.com.br

Em Mato Grosso, mais de 174 mil famílias têm direito à Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), mas ainda não possuem o benefício. Um dos principais motivos é a falta de atualização cadastral. As cidades de Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Sinop e Cáceres lideram o ranking das famílias que podem participar do programa. Somente em […]