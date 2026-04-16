Fesporte comemora números do primeiro ciclo do PIE

A Fesporte encerrou o primeiro ciclo do Programa de Incentivo ao Esporte (PIE) com um marco expressivo: 97 projetos em execução em diferentes regiões de Santa Catarina. A iniciativa consolidou-se como uma das principais ferramentas de fomento ao esporte no estado, contemplando ações que vão desde a formação de base até o alto rendimento.

Nas demais estatísticas do primeiro ciclo de editais, a Fesporte contabilizou ainda 506 projetos aprovados, R$ 72,9 milhões liberados para captação, R$12,4 milhões em execução.

Foram lançados em 2025 os editais de esporte educacional, esporte de rendimento, paradesporto, esporte de participação e eventos.

Como funciona?

Na prática, o programa permite que uma empresa contribuinte de ICMS em Santa Catarina possa abater o valor investido em projetos esportivos aprovados pela Fesporte do saldo devedor do imposto.

Em vez de o tributo entrar para o caixa comum do Estado, ele é direcionado pelo próprio empresário para a compra de materiais, custeio de viagens de atletas, reformas de ginásios ou realização de eventos. As especificações estão descritas nos editais lançados pela Fesporte em 2025.

Ao longo do ciclo, os projetos apoiados impactaram diretamente atletas, técnicos e entidades esportivas, promovendo estrutura, oportunidades e desenvolvimento em diversas modalidades.

O PIE também fortaleceu a presença catarinense em competições estaduais, nacionais e internacionais, evidenciando o potencial esportivo local.

Com o encerramento desta etapa, a Fesporte reforça seu compromisso com a continuidade e ampliação do programa, visando ampliar ainda mais o alcance das políticas públicas voltadas ao esporte e garantir que novos talentos tenham condições de se desenvolver e representar o estado com excelência.

“O sucesso deste primeiro ciclo do PIE confirma que Santa Catarina vive um novo momento no fomento esportivo. Ao transformarmos o ICMS em investimento direto, estamos permitindo que o recurso chegue onde o talento está: nos municípios, nas associações de bairro e nas categorias de base. Ver esses números superarem as expectativas é a prova de que a parceria entre Fesporte e o setor produtivo é o caminho mais curto para fortalecer nossa cidadania através do esporte”, destaca o presidente Jeferson Batista.

Assessoria de Comunicação da Fesporte:

Jornalista Guilherme Brazzalle

Telefone: (48) 99190-9994

E-mail: guilherme@fesporte.sc.gov.br