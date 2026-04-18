Por MRNews



🚨 Banco Central decreta liquidação de cooperativa e bloqueia bens de gestores

Uma decisão do Banco Central do Brasil acendeu alerta no sistema financeiro nesta quinta-feira (16). A autarquia determinou a liquidação extrajudicial da Creditag após identificar um “grave comprometimento” em sua situação econômico-financeira.

A medida é considerada extrema e indica que a instituição não tinha mais condições de continuar operando com segurança.

⚠️ Risco elevado para clientes e credores

De acordo com o Banco Central, a decisão foi tomada diante do alto risco para credores da cooperativa, especialmente pela falta de garantias de que os valores aplicados seriam devolvidos.

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Na prática, isso significa que a Creditag não conseguia mais honrar seus compromissos financeiros, colocando em risco recursos de cooperados e investidores.

🏦 Cooperativa será encerrada

Com a liquidação extrajudicial, a cooperativa terá suas atividades encerradas. Um liquidante será nomeado para conduzir o processo, que inclui:

Levantamento de dívidas e ativos

Pagamento de credores conforme disponibilidade

Encerramento definitivo das operações

Esse tipo de intervenção costuma ser longo e depende da capacidade de recuperação dos recursos existentes.

🔎 Investigação e bloqueio de bens

Além da liquidação, o Banco Central também determinou o bloqueio dos bens dos ex-administradores da cooperativa. A medida tem como objetivo garantir recursos para possíveis ressarcimentos e permitir a apuração de responsabilidades.

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As investigações podem levar a:

Sanções administrativas

Multas

Encaminhamento do caso para outros órgãos, inclusive na esfera judicial

📉 Instituição tinha pequeno porte

A Creditag foi fundada em 2003, na cidade de Mineiros (GO), e atuava como cooperativa independente de pequeno porte, enquadrada no segmento S5 da regulação prudencial.

Segundo dados do próprio Banco Central, em dezembro de 2025, a instituição representava apenas 0,0000226% dos ativos do Sistema Financeiro Nacional — ou seja, sua relevância sistêmica era bastante limitada.

🚨 O que acontece agora?

Clientes e cooperados devem aguardar orientações do liquidante, que será responsável por comunicar os próximos passos e possíveis formas de ressarcimento.

Especialistas alertam que, em casos de liquidação, nem sempre há garantia de recuperação integral dos valores, já que tudo depende do patrimônio disponível da instituição.

🧠 Alerta para investidores

O caso reforça a importância de avaliar com atenção onde investir ou aplicar recursos, especialmente em instituições de menor porte.

Entre os pontos de atenção estão:

Situação financeira da instituição

Nível de regulação e fiscalização

Garantias oferecidas aos clientes

A liquidação da Creditag mostra que, mesmo em um sistema financeiro regulado, riscos existem — principalmente fora dos grandes bancos. E, em cenários como esse, a prevenção ainda é o melhor caminho.

Tags: Banco Central, Creditag, cooperativa, liquidação extrajudicial, economia, sistema financeiro, investimentos, Brasil, crise financeira