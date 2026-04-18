CASAN terá funcionário de carreira como novo presidente

Pedro Joel Horstmann assume o comando com foco em continuidade e eficiência. Foto: Leo Munhoz/SECOM

A CASAN (Companhia Catarinense de Águas e Saneamento) passou a ter um novo presidente a partir desta quarta-feira (15). O engenheiro Pedro Joel Horstmann, até então diretor de Operação e Expansão e funcionário de carreira da empresa, assume a gestão da Companhia e vai acumular as duas funções. A posse foi realizada na Casa da Agronômica, em Florianópolis, e conduzida pelo governador Jorginho Mello.

Na ocasião, o governador agradeceu o trabalho realizado por Edson Moritz à frente da Companhia e destacou a confiança na nova gestão. “Agradeço ao Edson pelo ótimo trabalho realizado neste período e tenho certeza de que o Joel dará continuidade a esse trabalho, com dedicação e competência. Desejo sucesso nessa nova missão”, afirmou.

Pedro Joel Horstmann sucede a Edson Moritz, que esteve à frente da CASAN desde agosto de 2023. Ao se despedir do cargo, Moritz também destacou o trabalho realizado no período e agradeceu à equipe da Companhia. “Foi uma honra conduzir a CASAN neste período, com o apoio de profissionais comprometidos e dedicados. Tenho convicção de que a empresa segue em boas mãos, com uma liderança preparada para dar continuidade aos avanços conquistados”, afirmou.

Edson Moritz durante cerimônia de despedida do cargo de presidente da CASAN. Foto: Acervo CASAN

Quem é Pedro Joel Horstmann

Funcionário da Companhia desde 1985, Pedro Joel Horstmann iniciou sua trajetória na equipe eletromecânica de Florianópolis e, ao longo de quatro décadas, ocupou diversas funções estratégicas. Em 1994, assumiu a Coordenação da Equipe de Manutenção e Conservação de Adutoras e a Supervisão da Estação de Tratamento de Água (ETA) Morro dos Quadros, onde permaneceu por 10 anos.

Ao longo da carreira, também atuou como chefe do Setor Integrado da Região Metropolitana, chefe do Setor Operacional da Região Metropolitana, chefe de Divisão da Superintendência Regional Metropolitana (SRM) e gerente operacional. Em junho de 2018, foi nomeado Superintendente Regional Metropolitano.

Com ampla experiência na área, acumulou conhecimento na gestão da manutenção e operação de sistemas, além da condução de contratos e obras. Técnico em Mecânica e engenheiro Civil formado pela Unisul, possui especialização em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho pela mesma instituição. Ao assumir a presidência, Pedro Joel Horstmann reforçou o compromisso com a continuidade do trabalho e a valorização das equipes.

“Aceito a missão que o governador me confiou de assumir a presidência da CASAN com o senso de responsabilidade que o momento exige e com confiança no trabalho que vem sendo realizado por toda a Companhia. A gestão que se inicia será de continuidade, com foco no fortalecimento da Companhia, na operação, na eficiência e na qualidade dos serviços prestados”, afirmou.

O novo presidente também destacou a importância do trabalho coletivo. “A CASAN se constrói no dia a dia, na operação, no esforço de cada equipe que está na ponta. Nada se constrói sozinho. Conto com o trabalho, a dedicação e o comprometimento de todos para que possamos seguir, juntos, construindo uma Companhia cada vez mais forte e alinhada com as necessidades da população”, completou.

Pedro Joel Horstmann e o governador Jorginho Mello durante cerimônia de posse na Casa da Agronômica. Foto: Leo Munhoz/SECOM