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Exposição “Jardim Secreto dos Sonhos – Ecos de Frida e Borges” é atração gratuita na Biblioteca Municipal de Sorocaba

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16 de abril de 2026

15:04

Por: Verônica Ferreira

A população sorocabana já pode conferir a exposição “Jardim Secreto dos Sonhos – Ecos de Frida e Borges”, na Biblioteca Municipal “Jorge Guilherme Senger”. A mostra gratuita estará disponível até o dia 30 de abril, reunindo 20 poesias originais.

Promovida pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), e do Café & Arte em Movimento, a iniciativa tem como objetivo levar a arte sempre para perto da população e valorizar os artistas locais.

Sob a coordenação de Priscila Mancussi, o grupo desenvolve exposições coletivas, saraus presenciais e virtuais, projetos interdisciplinares, oficinas e encontros literários, ações culturais em parceria com instituições públicas e privadas, além de criar espaço de escuta, expressão e diálogo artístico, fortalecendo a cultura local e ampliando o seu alcance.

Priscila Mancussi é professora, poeta, escritora e produtora cultural, além de ser membro de academias literárias e organizar prêmios e projetos de incentivo à cultura.

O projeto nasceu do desejo do Café & Arte em Movimento de promover artistas independentes de todo o Brasil, oferecendo espaço, visibilidade e circulação para suas produções, a partir da participação do coletivo em Feiras Internacionais do Livro, por intermédio do poeta e embaixador cultural Romário Filho, que possibilitou levar poesia e cultura brasileira a diferentes países.

Cada feira representou um novo território de troca e intercâmbio cultural, com participações em países como Alemanha, Itália, Argentina, México e Bolívia. A partir das obras apresentadas nesses contextos internacionais, consolidou-se a proposta de transformar essa experiência em uma exposição que simboliza o diálogo entre as nações: o “Jardim Secreto dos Sonhos”.

A Biblioteca Municipal “Jorge Guilherme Senger” está localizada na Rua Ministro Coqueijo Costa, 180, no Alto da Boa Vista. Mais informações podem ser obtidas, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, pelo telefone: (15) 3228-1955.

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