Por MRNews
Itaú World Legend virou realidade? Entenda o futuro do cartão The One
Nos últimos meses, uma dúvida passou a circular entre clientes de alta renda e usuários de cartões premium: o cartão The One, do Itaú Unibanco, será transformado em World Legend?
A resposta, ao menos por enquanto, é clara: não houve nenhuma mudança oficial. O produto segue como Mastercard Black e continua sendo um dos principais cartões do banco, mas sem migração confirmada para uma categoria superior.
O que é o World Legend?
O World Legend é uma categoria recente da Mastercard, posicionada acima do nível Black. A proposta é oferecer benefícios ainda mais exclusivos, voltados para um público extremamente seleto.
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Entre os diferenciais esperados estão:
- Experiências internacionais de alto padrão
- Acesso a eventos exclusivos
- Serviços personalizados
- Benefícios diferenciados em viagens
Essa nova categoria representa uma evolução no segmento de cartões premium.
Situação atual do Itaú The One
Apesar das especulações, o The One permanece como um cartão Mastercard Black. Até o momento:
- Não houve anúncio oficial de migração para World Legend
- Clientes não receberam atualização de categoria
- Os benefícios seguem dentro do padrão atual
Isso indica que o banco ainda não implementou mudanças estruturais no produto.
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Possível novo posicionamento
Nos bastidores do mercado financeiro, a expectativa é que o Itaú lance um cartão World Legend separado, voltado para clientes ainda mais exclusivos, especialmente do segmento Private.
Caso isso se confirme, o cenário pode mudar:
- O World Legend se tornaria o novo topo
- O The One passaria a ocupar um nível abaixo
- A disputa entre bancos por clientes premium deve aumentar
Mudanças no mercado de cartões
O lançamento dessa nova categoria acompanha uma tendência global. O segmento de cartões evoluiu nos últimos anos:
- O nível Black, antes considerado topo, passou a ser mais acessível
- Novas categorias surgiram para atender clientes de altíssima renda
- Benefícios ficaram mais segmentados e exclusivos
Essa movimentação indica um mercado mais competitivo e exigente.
O que esperar para os próximos meses
A expectativa é que 2026 traga novidades importantes no setor:
- Possível lançamento oficial de cartões World Legend no Brasil
- Reorganização dos produtos premium
- Novas estratégias dos bancos para atrair clientes de alta renda
Para os consumidores, isso pode significar mudanças em benefícios, critérios de acesso e posicionamento dos cartões.
Conclusão
Até o momento, o Itaú The One não virou World Legend. No entanto, o surgimento dessa nova categoria indica uma transformação no mercado de cartões premium.
A tendência é que os bancos ampliem suas ofertas para públicos cada vez mais segmentados, elevando o nível de exigência e exclusividade.
Tags: Itaú, Mastercard, World Legend, cartões de crédito, The One, bancos, alta renda, mercado financeiro, cartões premium