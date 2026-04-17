Por MRNews



Itaú World Legend virou realidade? Entenda o futuro do cartão The One

Nos últimos meses, uma dúvida passou a circular entre clientes de alta renda e usuários de cartões premium: o cartão The One, do Itaú Unibanco, será transformado em World Legend?

A resposta, ao menos por enquanto, é clara: não houve nenhuma mudança oficial. O produto segue como Mastercard Black e continua sendo um dos principais cartões do banco, mas sem migração confirmada para uma categoria superior.

O que é o World Legend?

O World Legend é uma categoria recente da Mastercard, posicionada acima do nível Black. A proposta é oferecer benefícios ainda mais exclusivos, voltados para um público extremamente seleto.

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Entre os diferenciais esperados estão:

Experiências internacionais de alto padrão

Acesso a eventos exclusivos

Serviços personalizados

Benefícios diferenciados em viagens

Essa nova categoria representa uma evolução no segmento de cartões premium.

Situação atual do Itaú The One

Apesar das especulações, o The One permanece como um cartão Mastercard Black. Até o momento:

Não houve anúncio oficial de migração para World Legend

Clientes não receberam atualização de categoria

Os benefícios seguem dentro do padrão atual

Isso indica que o banco ainda não implementou mudanças estruturais no produto.

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Possível novo posicionamento

Nos bastidores do mercado financeiro, a expectativa é que o Itaú lance um cartão World Legend separado, voltado para clientes ainda mais exclusivos, especialmente do segmento Private.

Caso isso se confirme, o cenário pode mudar:

O World Legend se tornaria o novo topo

O The One passaria a ocupar um nível abaixo

A disputa entre bancos por clientes premium deve aumentar

Mudanças no mercado de cartões

O lançamento dessa nova categoria acompanha uma tendência global. O segmento de cartões evoluiu nos últimos anos:

O nível Black, antes considerado topo, passou a ser mais acessível

Novas categorias surgiram para atender clientes de altíssima renda

Benefícios ficaram mais segmentados e exclusivos

Essa movimentação indica um mercado mais competitivo e exigente.

O que esperar para os próximos meses

A expectativa é que 2026 traga novidades importantes no setor:

Possível lançamento oficial de cartões World Legend no Brasil

Reorganização dos produtos premium

Novas estratégias dos bancos para atrair clientes de alta renda

Para os consumidores, isso pode significar mudanças em benefícios, critérios de acesso e posicionamento dos cartões.

Conclusão

Até o momento, o Itaú The One não virou World Legend. No entanto, o surgimento dessa nova categoria indica uma transformação no mercado de cartões premium.

A tendência é que os bancos ampliem suas ofertas para públicos cada vez mais segmentados, elevando o nível de exigência e exclusividade.

Tags: Itaú, Mastercard, World Legend, cartões de crédito, The One, bancos, alta renda, mercado financeiro, cartões premium