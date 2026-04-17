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Itaú World Legend virou realidade? Entenda o futuro do cartão The One

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Por MRNews

Itaú World Legend virou realidade? Entenda o futuro do cartão The One

Nos últimos meses, uma dúvida passou a circular entre clientes de alta renda e usuários de cartões premium: o cartão The One, do Itaú Unibanco, será transformado em World Legend?

A resposta, ao menos por enquanto, é clara: não houve nenhuma mudança oficial. O produto segue como Mastercard Black e continua sendo um dos principais cartões do banco, mas sem migração confirmada para uma categoria superior.

O que é o World Legend?

O World Legend é uma categoria recente da Mastercard, posicionada acima do nível Black. A proposta é oferecer benefícios ainda mais exclusivos, voltados para um público extremamente seleto.

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Entre os diferenciais esperados estão:

  • Experiências internacionais de alto padrão
  • Acesso a eventos exclusivos
  • Serviços personalizados
  • Benefícios diferenciados em viagens

Essa nova categoria representa uma evolução no segmento de cartões premium.

Situação atual do Itaú The One

Apesar das especulações, o The One permanece como um cartão Mastercard Black. Até o momento:

  • Não houve anúncio oficial de migração para World Legend
  • Clientes não receberam atualização de categoria
  • Os benefícios seguem dentro do padrão atual

Isso indica que o banco ainda não implementou mudanças estruturais no produto.

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Possível novo posicionamento

Nos bastidores do mercado financeiro, a expectativa é que o Itaú lance um cartão World Legend separado, voltado para clientes ainda mais exclusivos, especialmente do segmento Private.

Caso isso se confirme, o cenário pode mudar:

  • O World Legend se tornaria o novo topo
  • O The One passaria a ocupar um nível abaixo
  • A disputa entre bancos por clientes premium deve aumentar

Mudanças no mercado de cartões

O lançamento dessa nova categoria acompanha uma tendência global. O segmento de cartões evoluiu nos últimos anos:

  • O nível Black, antes considerado topo, passou a ser mais acessível
  • Novas categorias surgiram para atender clientes de altíssima renda
  • Benefícios ficaram mais segmentados e exclusivos

Essa movimentação indica um mercado mais competitivo e exigente.

O que esperar para os próximos meses

A expectativa é que 2026 traga novidades importantes no setor:

  • Possível lançamento oficial de cartões World Legend no Brasil
  • Reorganização dos produtos premium
  • Novas estratégias dos bancos para atrair clientes de alta renda

Para os consumidores, isso pode significar mudanças em benefícios, critérios de acesso e posicionamento dos cartões.

Conclusão

Até o momento, o Itaú The One não virou World Legend. No entanto, o surgimento dessa nova categoria indica uma transformação no mercado de cartões premium.

A tendência é que os bancos ampliem suas ofertas para públicos cada vez mais segmentados, elevando o nível de exigência e exclusividade.

Tags: Itaú, Mastercard, World Legend, cartões de crédito, The One, bancos, alta renda, mercado financeiro, cartões premium

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