Sine oferta 56 vagas de emprego em Roraima nesta quinta-feira, 16



Sine oferta vagas de emprego em Roraima – Foto: Divulgação/Prefeitura de Maricá/ Evelen Gouvêa



O Sistema Nacional de Emprego (Sine-RR) oferta 56 vagas de emprego para Roraima nesta quinta-feira, 16. Há cargos para candidatos com ou sem experiência registrada na carteira, além de vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD).

Os atendimentos do Sine acontecem no Centro de Atendimento ao Cidadão (Ceac), na rua Pavão, nº 206, bairro Mecejana (ao lado da Setrabes), assim como na Casa do Cidadão (casa amarela), rua Izídio Galdino da Silva, no bairro Senador Hélio Campos. Além do Centro de Atendimento Social (CAS Vila Jardim), no residencial Vila Jardim.

Conforme orienta o Sine, os interessados devem apresentar RG, CPF, carteira de trabalho, currículo, comprovante de residência, além de certificados, caso tenham curso de qualificação.

Além disso, os atendimentos são das 7h30 às 13h30. Dessa forma, o candidato também pode acessar o aplicativo do Sine em Roraima e da Carteira de Trabalho Digital.

Confira as vagas do Sine-RR

AÇOUGUEIRO;

ATENDENTE DE LOJAS;

ALIMENTADOR DE LINHA DE PRODUÇÃO;

ATENDENTE COMERCIAL;

AUXILIAR DE COZINHA;

AUXILIAR DE LOGÍSTICA;

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL;

AUXILIAR DE PADEIRO;

AUXILIAR DE PESSOAL;

AUXILIAR DE DEPOSITO;

AUXILIAR DE CONTABIL;

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS;

AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA;

CARPINTEIRO;

ENCARREGADO DE OBRA;

FISCAL DE CAIXA;

FISCAL DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO;

FORNEIRO DE PADARIA;

FRENTISTA;

GERENTE DE RECURSOS HUMANOS;

MOTORISTA ENTREGADOR;

OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS;

OPERADOR DE CAIXA;

REPRESENTANTE TÉCNICO DE VENDAS;

SERRALHEIRO;

TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL;

TÉCNICO DE DADOS;

TRABALHADOR AGROPECUÁRIO;

VENDEDORA.

Vagas para PCD

AUXILIAR ADMINISTRATIVO;

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL.

Fonte: Da Redação

