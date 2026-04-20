NOTÍCIAS

Sine oferta 56 vagas de emprego em Roraima nesta quinta-feira, 16

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Sine oferta 56 vagas de emprego em Roraima nesta quinta-feira, 16


Sine oferta vagas de emprego em Roraima – Foto: Divulgação/Prefeitura de Maricá/ Evelen Gouvêa

O Sistema Nacional de Emprego (Sine-RR) oferta 56 vagas de emprego para Roraima nesta quinta-feira, 16. Há cargos para candidatos com ou sem experiência registrada na carteira, além de vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD).

Os atendimentos do Sine acontecem no Centro de Atendimento ao Cidadão (Ceac), na rua Pavão, nº 206, bairro Mecejana (ao lado da Setrabes), assim como na Casa do Cidadão (casa amarela), rua Izídio Galdino da Silva, no bairro Senador Hélio Campos. Além do Centro de Atendimento Social (CAS Vila Jardim), no residencial Vila Jardim.

Conforme orienta o Sine, os interessados devem apresentar RG, CPF, carteira de trabalho, currículo, comprovante de residência, além de certificados, caso tenham curso de qualificação.

Além disso, os atendimentos são das 7h30 às 13h30. Dessa forma, o candidato também pode acessar o aplicativo do Sine em Roraima e da Carteira de Trabalho Digital.

Confira as vagas do Sine-RR

  • AÇOUGUEIRO;
  • ATENDENTE DE LOJAS;
  • ALIMENTADOR DE LINHA DE PRODUÇÃO;
  • ATENDENTE COMERCIAL;
  • AUXILIAR DE COZINHA;
  • AUXILIAR DE LOGÍSTICA;
  • AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL;
  • AUXILIAR DE PADEIRO;
  • AUXILIAR DE PESSOAL;
  • AUXILIAR DE DEPOSITO;
  • AUXILIAR DE CONTABIL;
  • AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS;
  • AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA;
  • CARPINTEIRO;
  • ENCARREGADO DE OBRA;
  • FISCAL DE CAIXA;
  • FISCAL DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO;
  • FORNEIRO DE PADARIA;
  • FRENTISTA;
  • GERENTE DE RECURSOS HUMANOS;
  • MOTORISTA ENTREGADOR;
  • OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS;
  • OPERADOR DE CAIXA;
  • REPRESENTANTE TÉCNICO DE VENDAS;
  • SERRALHEIRO;
  • TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL;
  • TÉCNICO DE DADOS;
  • TRABALHADOR AGROPECUÁRIO;
  • VENDEDORA.

Vagas para PCD

  • AUXILIAR ADMINISTRATIVO;
  • AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL.

Fonte: Da Redação

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
NOTÍCIAS

Maternidade: bebê morre na barriga da mãe e pai registra Boletim de Ocorrência

Posted on Author boavistaagora.com.br

Foto: Divulgação/Secom O Roraima em Tempo recebeu uma denúncia na noite desta quinta-feira, 23, sobre a gestante Chrislainy Layla Malheiro dos Santos, de 32 anos, que está internada na maternidade Nossa Senhora de Nazareth. Familiares relataram que ela já estava com o bebê morto há mais de 24 horas, esperando a realização do parto. […]
NOTÍCIAS

Prefeitura de Sorocaba promove encontro de gerações em ação voltada ao Junho Violeta, campanha de prevenção e combate à violência contra idosos

Posted on Author boavistaagora.com.br

14 de junho de 2024 18:09 Por: Rose Campos Fotos: Secid/Divulgação A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Chácara do Idoso, equipamento ligado à Secretaria da Cidadania (Secid), é convidada a participar de um encontro intergeracional, nesta quinta-feira (14), entre jovens e idosos, na E.E. “Zélia Dulce Campos Maia”, em celebração ao dia 15 de […]
NOTÍCIAS

Divulgado edital de seleção para blocos do Carnaval 2026 em Boa Vista

Posted on Author boavistaagora.com.br

A Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura (Fetec) publicou o edital para a seleção de até 40 blocos que vão compor a programação oficial do Carnaval de Boa Vista 2026. As inscrições serão presencialmente até o dia 24 de novembro, de segunda a sexta, das 8h às 14h, no setor de Protocolo localizado no Teatro Municipal. […]