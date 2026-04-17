NOTÍCIAS

IFSP coleta 82 bolsas de sangue em campanha com a Fundação Pró-Sangue – IFSP

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em IFSP coleta 82 bolsas de sangue em campanha com a Fundação Pró-Sangue – IFSP

Ação mobilizou estudantes e servidores e reforça o compromisso institucional com a promoção da saúde e a solidariedade 

O IFSP realizou, no dia 14 de abril, mais uma edição da campanha de doação de sangue, promovida pela Reitoria e pelo Campus São Paulo, em parceria com a Fundação Pró-Sangue. 

A ação ocorreu no Auditório Aldo Ivo de Vincenzo, no Campus São Paulo, e contou com a participação de estudantes e servidores. Esta foi a quarta edição da campanha, que vem se consolidando como uma importante iniciativa institucional voltada à promoção da saúde, à qualidade de vida e ao incentivo à solidariedade. 

A Fundação Pró-Sangue foi responsável pela triagem dos candidatos e pela coleta do sangue, garantindo a segurança e a qualidade de todo o processo. A parceria com a instituição contribui para ampliar o alcance da campanha e fortalecer os estoques de sangue, fundamentais para o atendimento à população. 

Ao todo, foram coletadas 82 bolsas de sangue, o maior número registrado desde o início da iniciativa. O resultado evidencia o engajamento da comunidade acadêmica e a relevância de ações solidárias que têm impacto direto na vida de muitas pessoas. 

Para a diretora-adjunta de Saúde e Qualidade de Vida de Pessoal, Nathália Senger Medeiros, a campanha reforça o papel social do IFSP. “A doação de sangue é um gesto de cuidado e solidariedade que tem o poder de transformar vidas. Iniciativas como essa reforçam a importância de cultivarmos, no dia a dia, uma cultura de empatia e compromisso com o próximo”, destaca. 

A campanha de doação de sangue já integra o calendário institucional do IFSP e contribui para a conscientização sobre a importância da doação regular. A próxima edição está prevista para o segundo semestre de 2026. 

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
NOTÍCIAS

GCM aborda dois adolescentes e recupera bicicleta furtada do sistema Integrabike – Agência de Notícias

Posted on Author boavistaagora.com.br

20 de dezembro de 2025 16:59 Por: Eduardo Santinon (esantinon@sorocaba.sp.gov.br) Fotos: GCM A Guarda Civil Municipal (GCM) de Sorocaba identificou dois adolescentes, na tarde de sexta-feira (19), que utilizavam uma bicicleta do sistema Integrabike, alugada no dia anterior e que não havia sido devolvida. O caso foi na Vila Santana, constatado por um GCM de […]
NOTÍCIAS

IFRR oferta 30 vagas para curso de agente de gestão de resíduos sólidos em Boa Vista

Posted on Author boavistaagora.com.br

Campus Boa Vista do IFRR – Foto: Arquivo O Campus Boa Vista do Instituto Federal de Roraima (IFRR) abriu 30 vagas para o curso presencial de Agente de Gestão de Resíduos Sólidos. As inscrições estão abertas e vão até o dia 22 de setembro. Acesse o edital completo aqui. Podem participar do seletivo pessoas maiores […]
NOTÍCIAS

Semana da Enfermagem é comemorada com diversas atividades nas unidades de saúde do Município

Posted on Author boavistaagora.com.br

Palestras, capacitações, atividades lúdicas, entre outros momentos de homenagem marcaram, na Rede Municipal de Saúde de João Pessoa, as comemorações da Semana da Enfermagem. A programação aconteceu nos Hospitais Santa Isabel e do Valentina, bem como no Instituto Cândida Vargas e na Policlínica Municipal do Cristo. Alline Grisi, diretora de Atenção à Saúde da Secretaria […]