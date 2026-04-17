IFSP coleta 82 bolsas de sangue em campanha com a Fundação Pró-Sangue – IFSP

Ação mobilizou estudantes e servidores e reforça o compromisso institucional com a promoção da saúde e a solidariedade

O IFSP realizou, no dia 14 de abril, mais uma edição da campanha de doação de sangue, promovida pela Reitoria e pelo Campus São Paulo, em parceria com a Fundação Pró-Sangue.

A ação ocorreu no Auditório Aldo Ivo de Vincenzo, no Campus São Paulo, e contou com a participação de estudantes e servidores. Esta foi a quarta edição da campanha, que vem se consolidando como uma importante iniciativa institucional voltada à promoção da saúde, à qualidade de vida e ao incentivo à solidariedade.

A Fundação Pró-Sangue foi responsável pela triagem dos candidatos e pela coleta do sangue, garantindo a segurança e a qualidade de todo o processo. A parceria com a instituição contribui para ampliar o alcance da campanha e fortalecer os estoques de sangue, fundamentais para o atendimento à população.

Ao todo, foram coletadas 82 bolsas de sangue, o maior número registrado desde o início da iniciativa. O resultado evidencia o engajamento da comunidade acadêmica e a relevância de ações solidárias que têm impacto direto na vida de muitas pessoas.

Para a diretora-adjunta de Saúde e Qualidade de Vida de Pessoal, Nathália Senger Medeiros, a campanha reforça o papel social do IFSP. “A doação de sangue é um gesto de cuidado e solidariedade que tem o poder de transformar vidas. Iniciativas como essa reforçam a importância de cultivarmos, no dia a dia, uma cultura de empatia e compromisso com o próximo”, destaca.

A campanha de doação de sangue já integra o calendário institucional do IFSP e contribui para a conscientização sobre a importância da doação regular. A próxima edição está prevista para o segundo semestre de 2026.