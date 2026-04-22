Prefeitura realizou última Audiência Pública Presencial para a elaboração da LDO 2027 – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

17/04/2026
A Prefeitura de Guaratinguetá, por meio da Secretaria da Fazenda, realizou, na noite da última quinta-feira (16), a última Audiência Pública Presencial para a elaboração da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) 2027.
O encontro aconteceu na Escola Prof. José Benedito Averaldo Galhardo e contou com a participação da população, que pôde apresentar sugestões e contribuir com o planejamento do município.
Mesmo com o encerramento das audiências presenciais, a população ainda pode participar de forma online até o dia 27 de abril, por meio do site https://forms.gle/c89W1cgcMAGef16r5
A iniciativa reforça o compromisso da Administração Municipal com a transparência e a construção participativa das políticas públicas, dando oportunidade para a população participar na construção desse projeto para o próximo exercício.
A participação da população é fundamental para o planejamento das ações e investimentos do município.