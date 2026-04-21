Ronda Escolar garante tranquilidade nas escolas de Boa Vista



Foto: Semuc



Logo cedo, antes mesmo do sinal tocar, eles já estão lá, uniformizados e atentos, em frente às escolas de Boa Vista. Não são professores nem pais, mas fazem parte do cotidiano como se fossem. É a equipe da Ronda Escolar, da Guarda Municipal de Boa Vista.

Com um efetivo de 11 agentes, o grupamento atua preventivamente em todas as unidades de ensino da rede. Seja na área urbana, rural ou em comunidades indígenas, eles garantem que a comunidade escolar tenha um ambiente seguro e tranquilo.

“Há diálogo constante com gestores, pais e, principalmente, uma abordagem humanizada com os alunos. Também participamos de reuniões, entendemos as demandas e esclarecemos dúvidas”, explicou o GCM Gabriel Wesley dos Santos Campos.

O grupamento também faz atividades educativas, abordando temas como cidadania, respeito e convivência social. “É uma forma de plantar, desde cedo, valores que ajudam a prevenir a violência e fortalecer o senso de comunidade”, completou o integrante do grupamento.

As equipes fazem rondas, observando tanto o interior quanto o entorno das escolas, para antecipar problemas, evitar conflitos, coibir o vandalismo e agir rapidamente diante de qualquer situação de risco. Quando necessário, são acionadas via Central de Comunicação e Monitoramento (CECOM), para uma resposta ágil às demandas.

Segurança reforçada nas escolas

Andréia Carla Vaz, mãe do pequeno Davi, de apenas 3 anos, sente conforto ao deixar o filho na escola. “É muito bom chegar aqui e ver os guardas. Passamos o dia todo fora e ficamos com o coração apertado, mas saber que ele está em boas mãos nos deixa mais tranquilos”, destacou.

A sensação se repete entre outros pais e responsáveis da Escola Municipal Professor Francisco Pedrosa, no bairro Dr. Airton Rocha. O autônomo Ruan Mafra, de 23 anos, leva a filha e a sobrinha para a escola. “Agradeço a segurança reforçada para a minha família. Nos sentimos mais protegidos”, contou.

Dentro das escolas, a percepção também é positiva. Para o gestor Marcos Silva, da Escola Municipal Professor Ronilson Silva Nascimento, no bairro Araceli, a presença da guarnição fortalece não apenas a segurança, mas a confiança de toda a comunidade escolar.

“Estamos aqui desde janeiro deste ano, quando a escola foi inaugurada pela Prefeitura de Boa Vista. A presença da guarnição é fundamental. As crianças interagem bastante com eles, correm, cumprimentam. É uma relação muito saudável”, disse Marcos.

Fonte: Da Redação