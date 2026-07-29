Com a presença do governador, novo templo do Ministério Pentecostal Vida Plena abre as portas em Brusque

Foto: Leo Munhoz/Secom GOVSC

A nova sede da congregação está situada no bairro Dom Joaquim; é a primeira na cidade do Vale do Itajaí

Neste fim de semana, a cidade de Brusque celebrou a inauguração do novo templo do Ministério Pentecostal Vida Plena, localizado no bairro Dom Joaquim, com a presença do governador Jorginho Mello. Ele participou do culto de abertura do espaço no sábado, 18. Neste domingo, uma nova celebração está marcada para iniciar às 19h.

Ampla Infraestrutura

Situada na rua Ludovíco Merico, a edificação foi projetada para oferecer conforto e tecnologia aos frequentadores. O edifício principal tem 1.800 metros quadrados e pode receber um público de aproximadamente 860 pessoas.

As ações da igreja ultrapassam as divisas de Brusque. No âmbito internacional, o ministério destina apoio financeiro para sustentar projetos em regiões de alta vulnerabilidade, com foco especial no suporte a comunidades carentes no continente africano.

Em Santa Catarina, a denominação já conta com filiais em Gaspar e Itapema e exerce um papel social de destaque, prestando assistência a centros de reabilitação e instituições filantrópicas em municípios vizinhos, como Porto Belo, Camboriú e Vidal Ramos. No Brasil, tem templos em Curitiba (PR) e Bagé (RS).

A construção foi erguida em um terreno de 16 mil metros quadrados e levou três anos para ser finalizada. Na visão do pastor Otávio Hort, a conclusão do projeto vai muito além de uma simples obra física, representando a concretização de um forte esforço em conjunto.

“Não basta termos uma igreja, devemos ser uma igreja. Agradeço a todos que participaram da construção, pessoas de dentro e fora. Eu nasci no Dom Joaquim e hoje tenho a oportunidade de ajudar as pessoas”, afirma.