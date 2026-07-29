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Equipes do “HumanizAção” acolhem 22 pessoas em situação de rua no sábado (18) – Agência de Notícias

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Foto: Bruno Rodrigues (Secom/Sorocaba)

O programa “HumanizAção” realizou atendimentos a 52 pessoas em situação de rua, ao longo deste sábado (18), em diferentes pontos da cidade. Desse total, 22 aceitaram receber acolhimento no Serviço de Obras Sociais (SOS), onde são disponibilizados pernoite, alimentação completa, roupas e toalhas, banho e cuidados de higiene.

Os profissionais do programa percorreram diferentes pontos da cidade, como Avenida General Carneiro, Avenida Nogueira Padilha, Praça Castro Alves, Praça Coronel Fernando Prestes, Rua Rosa Maria de Oliveira, Praça Largo do Líder, Praça da Juventude, entre outros.

A iniciativa municipal é promovida de forma integrada por equipes da Secretaria de Segurança Urbana (Sesu), Secretaria da Cidadania (Secid), com sua Coordenadoria de Álcool e Outras Drogas junto à Divisão de Política para Pessoas em Situação de Rua, além da Secretaria da Saúde (SES). Também conta com o importante auxílio da Guarda Civil Municipal (GCM), Secretaria de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional (Sert), Secretaria de Serviços Públicos e Obras (Serpo), Secretaria de Mobilidade (Semob) e Urbes – Trânsito e Transportes.

Os munícipes podem sempre colaborar com o “HumanizAção”, informando os locais da cidade onde haja pessoas em situação de rua necessitando de cuidados e acolhimento, assim como doando roupas, cobertores e alimentos. O contato pode ser feito pelo WhatsApp: (15) 99666-2636, 24h por dia, ou pelos telefones: (15) 3229-0777, do SOS; (15) 3212-6900, da Secretaria da Cidadania, e 153, da GCM.

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