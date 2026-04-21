NOTÍCIAS

Incentivo do Governo do Estado leva energia trifásica para a Serra do Faxinal

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Incentivo do Governo do Estado leva energia trifásica para a Serra do Faxinal

Investimento beneficia diversas pousadas e hostels, qualificando o turismo da região. Obra foi contemplada com incentivo da Peacesc – Foto: Secom GOVSC

Com apoio do Governo de Santa Catarina, pousadas e hostels da Serra do Faxinal, em Praia Grande, estão substituindo a energia monofásica por rede trifásica. A novidade permite o uso de equipamentos mais sofisticados, segurança no fornecimento de energia e mais conforto para os clientes. O investimento faz parte de um pacote de medidas do Governo de Santa Catarina para ampliar a infraestrutura energética no estado.

Na primeira etapa, a Serra do Faxinal ganhou novos postes e cabos ao longo de 3 km junto à SC-290. A nova rede trifásica também trouxe iluminação pública para a rodovia, garantindo mais segurança para o tráfego. O investimento, de cerca de R$ 400 mil, foi executado pela Cooperativa de Eletricidade de Praia Grande (Ceprag) e beneficiado com incentivo fiscal por meio da Política Estadual de Apoio às Cooperativas de Energia Elétrica de SC (Peacesc).

“Ampliar o acesso à energia trifásica é uma das principais missões do Governo do Estado. Isso é fundamental para dar mais qualidade de vida e competitividade econômica principalmente em áreas rurais. Afinal, energia precária não combina com Santa Catarina. Somos um estado de referência, de gente trabalhadora, e que busca crescimento e desenvolvimento”, destacou o governador Jorginho Mello. 

Conforme o secretário de Indústria, Comércio e Serviços, Edgard Usuy, a Peacesc vem transformando a infraestrutura energética de Santa Catarina. “Já são mais de R$ 280 milhões em investimentos das cooperativas com apoio do Governo do Estado. Muitos desses investimentos estavam no papel e foram destravados por causa do benefício fiscal. Assim, além da ampliação da rede, Santa Catarina ganha em competitividade e geração de empregos”, afirma.

Ao fundo, antiga rede monofásica. No primeiro plano, a rede trifásica recém-implantada – Foto: SecomGOVSC

Energia trifásica vai beneficiar pousadas e hostels na Serra do Faxinal

A Serra do Faxinal soma mais de 10 empreendimentos turísticos entre pousadas, cabanas e hostels às margens da SC-290. As opções de hospedagem atraem milhares de turistas atrás de aventuras, sossego e contato com a natureza. Do pé da serra até a divisa com o Rio Grande do Sul são 9 km, sendo que 3 km de rede trifásica já estão prontos e o restante será feito pela Ceprag em mais duas etapas.

Uma das pousadas contempladas na primeira etapa é a Discovery Canyon, do empresário Maicon Constante. Com a chegada da rede trifásica, o empreendimento terá dois grandes benefícios: um novo sistema de bombeamento de água e novos equipamentos para a cozinha, como, por exemplo, fornos combinados que só funcionam com energia trifásica. 

Rede trifásica vai atender a pousado do empresário Maicon Constante, na Serra do Faxinal – Foto: SecomGOVSC

“A gente tem um empreendimento grande e na cozinha tem bastante equipamento que requer uma energia mais forte. Então a gente tem o problema de não conseguir ter esses equipamentos por ser uma energia monofásica. Precisa de uma energia mais forte para ligar esses equipamentos e oferecer um serviço melhor para o nosso cliente”, relata o empresário.

Rede trifásica vai trazer “ganhos gigantescos”

A pousada está passando por adaptações para se ligar à rede trifásica que chegou há poucos meses. Nesse sentido, o foco são investimentos para melhorar a experiência do turista.

“Os ganhos serão gigantescos. Hoje, por exemplo, a gente abastece a pousada com água de um poço artesiano que funciona com uma bomba a 300 metros de profundidade. Quando há chuvas muito fortes, já aconteceu não foi uma, nem duas vezes, de queimar essa bomba. E tirar essa bomba lá do fundo demora até dois dias. Com a segurança que a rede trifásica nos dá, com certeza vai ajudar bastante a nossa pousada”, comemora Maicon.

Com apoio da Peacesc, cooperativa planeja novos investimentos 

Ao aderir à Peacesc, a Ceprag está tirando os projetos da gaveta. Além da rede trifásica na Serra do Faxinal, a cooperativa também está construindo uma nova linha de distribuição, mais ampla e eficiente, para atender Praia Grande. O investimento é, portanto, de cerca de R$ 1,6 milhão. Na sequência, a linha de distribuição atual deve ser substituída por uma mais moderna.

“Agora, com a chegada da Peacesc, foi possível esse sonho se tornar realidade”, destaca presidente da Ceprag – Foto: SecomGOVSC

“Essa política está sendo um divisor de águas para as cooperativas porque permite que a gente use um recurso que iria para o Governo do Estado e transforme isso em energia de qualidade para os associados”, destaca o presidente da Ceprag, Patrique Alencar Homem.  

A nova linha de distribuição vai atender sobretudo produtores de leite, tabaco, arroz e maracujá. O investimento proporciona principalmente redução de perdas técnicas e evita interrupções no fornecimento. 

“Nós tínhamos esses dois grandes projetos que estavam no papel, mas por questões orçamentárias não conseguíamos realizar. Um deles é da Serra do Faxinal. Era um sonho antigo levar energia trifásica para aquela região porque Praia Grande se desenvolveu muito no turismo e é na encosta da serra que os empreendimentos turísticos acabam se concentrando. Agora, com a chegada da Peacesc, foi possível esse sonho se tornar realidade”, destaca Patrique. 

A Peacesc

A Peacesc, conforme a Lei Nº 18.847, de 19 de janeiro de 2024, concede crédito presumido de ICMS para cooperativas e empresas de distribuição de energia que realizam investimentos na rede. O limite é 20% do recolhimento anual e o benefício é fiscalizado pela Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços (Sicos) bem como Secretaria de Estado da Fazenda (SEF).

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
NOTÍCIAS

Governador Jorginho Mello apresenta avanços da economia catarinense durante prêmio Acats 2025

Posted on Author boavistaagora.com.br

Foto: Jonatã Rocha/Secom GOVSC O governador Jorginho Mello participou nesta quarta-feira, 19, do Prêmio Acats 2025, na cidade de Camboriú. O evento, promovido pela Associação Catarinense de Supermercados, reconhece empresas e profissionais que se destacam em questões como inovação, qualidade e boas práticas no varejo. Este ano, 33 categorias receberam a premiação. “É sempre necessário […]
NOTÍCIAS

AVISO DE PAUTA: Governo do Estado inaugura Sistema de Esgotamento Sanitário e Reservatório em Coronel Freitas

Posted on Author boavistaagora.com.br

O Governo do Estado de Santa Catarina e a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan) entregam nesta sexta-feira, 13, às 10h30, um novo Sistema de Esgotamento Sanitário e um Reservatório de Água com capacidade de 100 mil litros. O investimento total da Companhia foi de R$ 1.156.000 para as duas obras. O evento de […]
NOTÍCIAS

Agência Minas Gerais | Governador acompanha retomada do Alto-forno 3 da Usiminas, em Ipatinga

Posted on Author boavistaagora.com.br

Relacionadas O governador Romeu Zema participou, nesta quarta-feira (24/1), da cerimônia de retomada das atividades do Alto-forno 3 da Usiminas, em Ipatinga, no Vale do Aço.  O evento contou também com a participação do secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede), Fernando Passalio; do presidente do Grupo Techint, acionista majoritário da Usiminas, Paolo Rocca; do […]