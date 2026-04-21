Incentivo do Governo do Estado leva energia trifásica para a Serra do Faxinal

Investimento beneficia diversas pousadas e hostels, qualificando o turismo da região. Obra foi contemplada com incentivo da Peacesc – Foto: Secom GOVSC

Com apoio do Governo de Santa Catarina, pousadas e hostels da Serra do Faxinal, em Praia Grande, estão substituindo a energia monofásica por rede trifásica. A novidade permite o uso de equipamentos mais sofisticados, segurança no fornecimento de energia e mais conforto para os clientes. O investimento faz parte de um pacote de medidas do Governo de Santa Catarina para ampliar a infraestrutura energética no estado.

Na primeira etapa, a Serra do Faxinal ganhou novos postes e cabos ao longo de 3 km junto à SC-290. A nova rede trifásica também trouxe iluminação pública para a rodovia, garantindo mais segurança para o tráfego. O investimento, de cerca de R$ 400 mil, foi executado pela Cooperativa de Eletricidade de Praia Grande (Ceprag) e beneficiado com incentivo fiscal por meio da Política Estadual de Apoio às Cooperativas de Energia Elétrica de SC (Peacesc).

“Ampliar o acesso à energia trifásica é uma das principais missões do Governo do Estado. Isso é fundamental para dar mais qualidade de vida e competitividade econômica principalmente em áreas rurais. Afinal, energia precária não combina com Santa Catarina. Somos um estado de referência, de gente trabalhadora, e que busca crescimento e desenvolvimento”, destacou o governador Jorginho Mello.

Conforme o secretário de Indústria, Comércio e Serviços, Edgard Usuy, a Peacesc vem transformando a infraestrutura energética de Santa Catarina. “Já são mais de R$ 280 milhões em investimentos das cooperativas com apoio do Governo do Estado. Muitos desses investimentos estavam no papel e foram destravados por causa do benefício fiscal. Assim, além da ampliação da rede, Santa Catarina ganha em competitividade e geração de empregos”, afirma.

Ao fundo, antiga rede monofásica. No primeiro plano, a rede trifásica recém-implantada – Foto: SecomGOVSC

Energia trifásica vai beneficiar pousadas e hostels na Serra do Faxinal

A Serra do Faxinal soma mais de 10 empreendimentos turísticos entre pousadas, cabanas e hostels às margens da SC-290. As opções de hospedagem atraem milhares de turistas atrás de aventuras, sossego e contato com a natureza. Do pé da serra até a divisa com o Rio Grande do Sul são 9 km, sendo que 3 km de rede trifásica já estão prontos e o restante será feito pela Ceprag em mais duas etapas.

Uma das pousadas contempladas na primeira etapa é a Discovery Canyon, do empresário Maicon Constante. Com a chegada da rede trifásica, o empreendimento terá dois grandes benefícios: um novo sistema de bombeamento de água e novos equipamentos para a cozinha, como, por exemplo, fornos combinados que só funcionam com energia trifásica.

Rede trifásica vai atender a pousado do empresário Maicon Constante, na Serra do Faxinal – Foto: SecomGOVSC

“A gente tem um empreendimento grande e na cozinha tem bastante equipamento que requer uma energia mais forte. Então a gente tem o problema de não conseguir ter esses equipamentos por ser uma energia monofásica. Precisa de uma energia mais forte para ligar esses equipamentos e oferecer um serviço melhor para o nosso cliente”, relata o empresário.

Rede trifásica vai trazer “ganhos gigantescos”

A pousada está passando por adaptações para se ligar à rede trifásica que chegou há poucos meses. Nesse sentido, o foco são investimentos para melhorar a experiência do turista.

“Os ganhos serão gigantescos. Hoje, por exemplo, a gente abastece a pousada com água de um poço artesiano que funciona com uma bomba a 300 metros de profundidade. Quando há chuvas muito fortes, já aconteceu não foi uma, nem duas vezes, de queimar essa bomba. E tirar essa bomba lá do fundo demora até dois dias. Com a segurança que a rede trifásica nos dá, com certeza vai ajudar bastante a nossa pousada”, comemora Maicon.

Com apoio da Peacesc, cooperativa planeja novos investimentos

Ao aderir à Peacesc, a Ceprag está tirando os projetos da gaveta. Além da rede trifásica na Serra do Faxinal, a cooperativa também está construindo uma nova linha de distribuição, mais ampla e eficiente, para atender Praia Grande. O investimento é, portanto, de cerca de R$ 1,6 milhão. Na sequência, a linha de distribuição atual deve ser substituída por uma mais moderna.

“Agora, com a chegada da Peacesc, foi possível esse sonho se tornar realidade”, destaca presidente da Ceprag – Foto: SecomGOVSC

“Essa política está sendo um divisor de águas para as cooperativas porque permite que a gente use um recurso que iria para o Governo do Estado e transforme isso em energia de qualidade para os associados”, destaca o presidente da Ceprag, Patrique Alencar Homem.

A nova linha de distribuição vai atender sobretudo produtores de leite, tabaco, arroz e maracujá. O investimento proporciona principalmente redução de perdas técnicas e evita interrupções no fornecimento.

“Nós tínhamos esses dois grandes projetos que estavam no papel, mas por questões orçamentárias não conseguíamos realizar. Um deles é da Serra do Faxinal. Era um sonho antigo levar energia trifásica para aquela região porque Praia Grande se desenvolveu muito no turismo e é na encosta da serra que os empreendimentos turísticos acabam se concentrando. Agora, com a chegada da Peacesc, foi possível esse sonho se tornar realidade”, destaca Patrique.

A Peacesc

A Peacesc, conforme a Lei Nº 18.847, de 19 de janeiro de 2024, concede crédito presumido de ICMS para cooperativas e empresas de distribuição de energia que realizam investimentos na rede. O limite é 20% do recolhimento anual e o benefício é fiscalizado pela Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços (Sicos) bem como Secretaria de Estado da Fazenda (SEF).