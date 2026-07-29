Motociclista morre com um tiro na cabeça no Pintolândia



Rabecão do IML – Foto: Fabio Calilo/Arquivo Roraima em Tempo



José Santiago Guerrero Gomez, de 34 anos, morreu com um tiro na cabeça na madrugada deste domingo, 19, no bairro no bairro Pintolândia, zona Oeste de Boa Vista.

Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência, no cruzamento da Avenida Felinto Barbosa Monteiro com a Rua Laura Pinheiro Maia. Ao chegar no endereço, a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência já estava no local e constataram o óbito.

Sendo assim, a guarnição acionou a Perícia da Delegacia Geral de Homicídios (DGH) e o Instituto de Medicina Legal (IML). Conforme a PM, encontraram duas cápsulas de munição calibre .380, sendo entregues à equipe da Perícia.

A motocicleta conduzida pela vítima no momento do fato estava em situação irregular. Desse modo, a removeram para do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

Não há informações de possíveis suspeitos. A Polícia Civil de Roraima deve investigar o caso.

Fonte: Da Redação