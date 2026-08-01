ENTRETENIMENTO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 15/2026 – REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTO, LABORATÓRIO E HOSPITALAR PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BONITO/MS.

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Por MRNews

O MUNICÍPIO DE BONITO/MS, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, torna público a abertura da Licitação, na Modalidade Pregão Eletrônico, que será regida pela Lei Federal nº. 14.133, de 01 de abril de 2021, pelo Decreto Municipal nº. 77/2025 de 24 de março de 2025 e Decreto Municipal nº. 15 de 05 de fevereiro de 2024, que regulamenta as contratações pelo Sistema de Registro de Preços, subsidiariamente pela Lei Complementar nº. 123/2006 e suas alterações, conforme adiante especificada:

OBJETO: Registro de preços para aquisição de materiais de procedimento, laboratório e hospitalar para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Bonito/MS.

DATA DE ABERTURA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS

Dia 27/04/2026 às 08h (horário de Brasília)

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Ministério repudia declaração de assessor de Trump sobre brasileiras

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:

Até dia 11/05/2026 às 08h (horário de Brasília)

ABERTURA DAS PROPOSTAS:

Dia 11/05/2026 às 08:30h (horário de Brasília)

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DATA DA SESSÃO PÚBLICA

Dia 11/05/2026 às 09h (horário de Brasília)

Local: Plataforma BLL Compras – https://bll.org.br/

Código Registro Informação A1C3F90BF97C7C1EFCDC024541EEE9E07AF8C0BC
RETIRADA DO EDITAL: O edital com os dados completos encontra-se disponível aos interessados no endereço acima especificado e no site da Prefeitura Municipal www.bonito.ms.gov.br, gratuitamente.

 

Bonito/MS, 23 de abril de 2026.

Assinado na Autorização

Elcio da Silva Casanova

Secretário Municipal de Administração e Finanças

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