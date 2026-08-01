AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 15/2026 – REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTO, LABORATÓRIO E HOSPITALAR PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BONITO/MS.

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Por MRNews Hoje, os entusiastas das Loterias da Caixa aguardam ansiosos pelos resultados de emocionantes sorteios. Ganhar na Loteria Timemania é uma conquista que transformaria a vida de qualquer pessoa. A sensação de ter os números certos, alinhados com os times de futebol escolhidos, traz uma mistura de surpresa e êxtase. O sortudo contemplado se […]