Projeto Pinça 🦂 – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

A Prefeitura de Guaratinguetá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza o Projeto Pinça, iniciativa voltada ao monitoramento e à captura de escorpiões nos dois principais cemitérios urbanos da cidade: o Cemitério Municipal, localizado no bairro Pedregulho, e o Cemitério Senhor dos Passos, situado na região central.🦂🪦

O projeto, iniciado em outubro de 2025, tem como objetivo reduzir a presença desses animais nesses locais, contribuindo para a prevenção de acidentes e garantindo mais segurança e tranquilidade para moradores do entorno, visitantes e trabalhadores que frequentam os cemitérios.

Após a captura, os escorpiões são encaminhados à Secretaria Municipal de Saúde, onde passam por contagem e registro, seguindo todos os protocolos de manejo responsável. Em seguida, os animais são destinados ao Instituto Butantan, parceiro do município, onde são utilizados em pesquisas científicas e na produção do soro antiescorpiônico, essencial para o tratamento de acidentes com esses animais peçonhentos.

A iniciativa integra as ações de vigilância em saúde do município, reforçando o compromisso da administração municipal com a proteção e o bem-estar da população.💙

🚨Atenção: Em caso de acidente com escorpião, procure imediatamente a UPA de Guaratinguetá para receber atendimento médico e a aplicação do soro antiescorpiônico.