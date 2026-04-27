Festival inicia experiência para o público com música, cultura e empreendedorismo no Parque Anauá

A primeira noite do Festival Viva Roraima 2026 reuniu grande presença de público no Parque Anauá, nesta sexta-feira, 24. Promovido pelo Governo de Roraima e pelo Sebrae-RR, a programação, que segue até domingo, 26, integra cultura, música, gastronomia, negócios e experiências interativas, consolidando-se como um dos principais eventos do calendário estadual.

A programação tem início às 17h, com apresentações culturais e shows de artistas locais, além de atividades voltadas para toda a família. O ponto alto da primeira noite foi o show nacional da banda Chimarruts, que levou ao palco principal um repertório marcado pelo reggae e interação com o público.

Para os integrantes Nê Kisiolar e Sander Fróis, a participação no festival representa uma experiência de troca cultural e valorização da diversidade brasileira.

“É muito legal chegar aqui e perceber o quanto temos em comum, mesmo sendo de regiões tão distantes. Isso aqui é o Brasil: um país cheio de vida, com uma cultura rica e um povo que nos recebe com muito carinho”, destacou Nê.

Os músicos também ressaltaram a importância de eventos gratuitos. “A gente acredita muito nesse tipo de iniciativa. A cultura vem da rua, e estar aqui, tocando para as pessoas, é como estar em casa. É uma forma de democratizar o acesso à arte e fortalecer a identidade cultural”, completou Sander.

O secretário de Cultura e Turismo, Cássio Gomes, enfatizou o papel do festival na valorização da identidade roraimense. “O Viva Roraima reúne cultura, shows, diversão e atividades para toda a família, promovendo a integração da população e mostrando o nosso potencial. É uma oportunidade de apresentar Roraima para o Brasil”, afirmou.

Experiência completa valoriza cultura e economia local

Durante os três dias de programação, o festival reúne municípios, empreendedores e produtores em uma vitrine das potencialidades de Roraima. A área de negócios e gastronomia também amplia a interação entre visitantes e empreendedores, com produtos da economia criativa e da produção regional.

Além do entretenimento, o evento também impulsiona a economia local. O superintendente do Sebrae-RR, Emerson Baú, destacou o impacto direto nos pequenos negócios e explicou que além de cultura, o Viva Roraima oferece ao público uma experiência diversificada de lazer e oportunidades de negócios em um único espaço.

“Os empreendedores têm a oportunidade de ampliar suas vendas, conquistar novos clientes e fortalecer suas atividades. É um evento que gera renda e movimenta a economia de forma imediata”, explicou.

Nos stands temáticos, cidades do interior de Roraima apresentam atrativos turísticos e econômicos. Caroebe, por exemplo, destacou o Festival da Pesca Esportiva do Tucunaré e promoveu degustação de chocolate produzido no município. Já Alto Alegre levou ao público experiências culturais com pintura corporal indígena, utilizando jenipapo da Comunidade Mangueira, além da exposição de artesanato local.

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