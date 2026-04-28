fim de semana tem dança, cinema, teatro e feira cultural em Mato Grosso do Sul – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

A agenda cultural deste fim de semana em Mato Grosso do Sul traz opções que vão da dança contemporânea ao cinema documental, passando por teatro, literatura e feiras criativas. As atividades acontecem em diferentes espaços da Capital e também no interior, com destaque para ações gratuitas que incentivam o acesso à cultura e a ocupação dos espaços públicos.

Em Campo Grande, a programação reúne exibição de filme com roda de conversa, espetáculo teatral, festival literário e atividades voltadas ao público infantil. Já no interior, o projeto Circula MS segue levando arte a diferentes municípios, com apresentações que valorizam a ancestralidade e a expressão artística.

Confira os destaques desta sexta-feira (24):

Circula MS leva dança a Douradina

O município recebe o espetáculo “Encontro de Tribos”, da Isa Yasmin Cia de Dança. A apresentação propõe uma imersão na ancestralidade feminina, com música percussiva e narrativas inspiradas em vivências coletivas, transformadas em movimento e expressão no palco.

Horário: 18h

Local: Praça Ana Rosa – Centro

Entrada: Gratuita

Cinema e debate sobre narrativas negras

A Casa da Cultura promove a exibição do documentário “Não Lugar: narrativas de mulheres negras em territórios pantaneiros”, dirigido por Gabriela Dias. Após a sessão, o público participa de uma roda de conversa com a diretora e convidadas. A noite termina com apresentação musical do projeto Umoja.

Horário: a partir das 18h30

Local: Casa da Cultura – Av. Afonso Pena, 2270

Entrada: Gratuita

Teatro aborda afetos e memórias no pós-pandemia

O espetáculo “Seco”, do Grupo Fulano de Tal, propõe uma reflexão sobre sentimentos e relações humanas em um contexto marcado pelo isolamento e pelas transformações recentes.

Horário: 19h

Local: Sesc Teatro Prosa

Entrada: Gratuita (retirada via Sympla)

Classificação: 18 anos

Festival literário ocupa bairro da Capital

O Prosas Festival inicia sua programação com atividades no CRAS Jardim Noroeste, incluindo contação de histórias e oficinas de escrita. A proposta é estimular o interesse pela leitura e valorizar autores sul-mato-grossenses.

Horário: a partir das 8h

Local: CRAS Jardim Noroeste

Atividades para crianças no centro da cidade

O Pátio Sesc realiza mais uma edição da recreação infantil, com brincadeiras e atividades lúdicas para crianças acompanhadas pelos responsáveis.

Horário: 16h às 18h

Local: Pátio Central – 2º piso

Entrada: Gratuita

Sábado (25)

Circula MS chega a Laguna Carapã

O espetáculo “Encontro de Tribos” também será apresentado no município, dando continuidade à proposta de circulação cultural e acesso à arte em diferentes regiões do Estado.

Horário: 18h

Local: Parque de Exposições Colorindo Pezzarico

Entrada: Gratuita

Leitura e debate no Sesc

O Clube Sesc de Leitura promove encontro para discutir a obra “Vila dos Confins”, de Mário Palmério, abordando temas políticos e sociais presentes na literatura brasileira.

Horário: 14h

Local: Foyer do Sesc Teatro Prosa

Entrada: Gratuita

Teatro infantil no fim da tarde

O espetáculo “A Ursinha Pelúcia” apresenta uma narrativa sobre transformação e superação, em uma linguagem acessível e lúdica para o público infantil.

Horário: 16h

Local: Sesc Teatro Prosa

Entrada: Gratuita

Feira reúne gastronomia, arte e música

A Feira São Bento movimenta a noite de sábado com opções gastronômicas, artesanato, produtos autorais e música ao vivo, em um ambiente voltado para toda a família – incluindo pets.

Horário: 18h às 22h

Local: Praça República do Líbano

Entrada: Gratuita

Recreação infantil continua no sábado

As atividades do Pátio Sesc seguem com programação ampliada para as crianças.

Horário: 12h às 16h

Local: Pátio Central – 2º piso

Entrada: Gratuita

Outras programações



Prosas Festival segue com atividades culturais

A programação continua com ações voltadas à formação de leitores, oficinas e encontros com autores, fortalecendo a literatura regional e a circulação de conhecimento.

Serviço:

Biblioteca Pública Estadual Dr. Isaías Paim

Localizada no Memorial da Cultura Apolônio de Carvalho, a biblioteca é um espaço aberto ao público para leitura, estudo e pesquisa.

Funcionamento:

* Segunda a sexta: 7h30 às 17h30

* Sábado: 8h às 13h

Endereço: Av. Fernando Corrêa da Costa, 559 – Centro

Durante a semana

Concerto celebra 50 anos da Banda Municipal

A programação cultural segue ao longo da semana com a “Noite Gospel in Concert”, apresentada pela Banda Municipal Maestro Ulisses Conceição, em comemoração aos 50 anos do grupo. O concerto promete uma noite marcada por música e emoção.

Data: 29/04

Horário: 20h

Local: Teatro do Paço – Av. Afonso Pena, 3297

Entrada: Gratuita

Taynara Foglia, Comunicação Governo de MS

Foto: Arquivo