Governador inaugura Rodovia da Imigração durante 5ª Festa da Colônia Azambuja em Pedras Grandes

Evento também contou com a entrega da revitalização da SC-390. Fotos: Roberto Zacarias/Secom GOVSC

O governador Jorginho Mello fez entregas importantes durante a 5ª Festa da Colônia Azambuja, neste domingo, 26, em Pedras Grandes. Ele inaugurou oficialmente os dois trechos da Rodovia da Imigração e também a revitalização da SC-390, entre o município e a cidade de Tubarão. Na sequência, participou do tradicional tombo da polenta, ponto alto da festa.

“É um prazer participar da entrega da inauguração dessas as duas etapas da Rodovia da imigração. São R$ 34 milhões investidos para que a gente possa trazer turismo, dar segurança e conforto para a população. E dentro de uma festa que a gente exalta a importância dos imigrantes italianos no desbravamento de Santa Catarina no passado. Então, a história de Santa Catarina se confunde muito com a migração italiana. Porque eles são do trabalho, eles são da luta e isso faz parte de Santa Catarina”, disse o governador Jorginho Mello.

No trecho 1, a rodovia da Imigração Italiana liga a SC-390 ao município de Urussanga. Já o segundo seguimento vai até a comunidade de Azambuja. No total, são mais de 16 km de pavimentação asfáltica e um investimento de aproximadamente R$ 34 milhões.

“É uma obra importante para Pedras Grandes, mas ela liga duas microregiões importantes, que é a Amurel e Amrec, importante para o nosso desenvolvimento mas também para o desenvolvimento do turismo do Sul do estado de Santa Catarina. Tem um significado muito importante, o governador hoje vem para inaugurar uma obra que fala, não apenas para Pedras Grandes, mas fala para a ítalo descendência, de todo sul catarinense. Nós hoje aqui somos, a partir de Azambuja, mais de 400 mil pessoas no sul do estado”, comemorou o prefeito de Pedras Grandes, Agnaldo Fillippi.

O governador Jorginho Mello também entregou a revitalização da rodovia SC-390, entre Pedras Grandes e Tubarão. Foram realizados reparos profundos em mais de 24 km, com aporte de R$ 6,1 milhões.

“É importante a gente salientar que o Governo do Estado, através da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, apenas ano passado, pagou mais de R$ 1 bilhão em convênios para os municípios catarinenses. Essa ação do governador Jorginho Mello, através do Santa Catarina Levada a Sério, demonstra a importância que ele dá à municipalização e aos recursos também provenientes do Estado para que a gente possa atender as comunidades”, afirmou o secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade Ricardo Grando.

Festa da Colônia Azambuja

No dia 28 de abril completam-se 149 anos da chegada dos primeiros imigrantes italianos ao Sul de Santa Catarina. A data remete à fundação da Colônia Azambuja, em 1877. Hoje a região está consolidada como um dos um dos principais núcleos da colonização italiana no estado, com forte influência na formação cultural, social e econômica do sul catarinense.

A Festa da Colônia celebra a memória, a cultura e a culinária. Tendo como ponto alto o tradicional tombo da polenta, que representa a união, a fartura e a preservação dos costumes herdados dos imigrantes italianos.