Prefeitura de Boa Vista reforça frota da Saúde municipal com novos veículos



Foto: Semuc



A Prefeitura de Boa Vista reforçou a estrutura de atendimento à população na saúde com a entrega de uma nova frota para atender diferentes setores da rede municipal. Ao todo, adquiriram 36 novos veículos, entre motos, caminhonetes e carros.

Os novos transportes serão para as superintendências e a serviços estratégicos da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA), conforme destacou o prefeito Marcelo Zeitoune.

“A nova frota vai contribuir para o trabalho dos servidores, principalmente nas ações desenvolvidas na Atenção Especializada, na Vigilância em Saúde e na Atenção Primária, dando mais agilidade aos serviços ofertados à população”, disse.

A frota conta com 13 motos NK 150, destinadas à Superintendência de Vigilância em Saúde e Ambiente (SVSA), contribuindo para o monitoramento de zoonoses e para as atividades de campo, como campanhas de vacinação e visitas domiciliares, incluindo a zona rural e comunidades indígenas.

Entre as entregas estão 13 caminhonetes (Titano), distribuídas entre a SVSA, o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS II). Bem como a Atenção Primária, com foco nas visitas e ações das Unidades Básicas de Saúde (UBS). Além de 10 automóveis modelo Polo, que também vão atender às demandas da Vigilância em bem-estar e Ambiente.

Reforço na Saúde

Os novos meios de transporte foram adquiridos com contrapartida de recursos próprios do município e emendas parlamentares. O investimento total foi de R$ 5.281.630,00. A ampliação da frota faz parte de um processo de fortalecimento da rede municipal de saúde.

No ano passado, a SMSA recebeu 12 carros modelo Polo, atualmente em uso. Com a nova entrega, a frota chega a 48 veículos, ampliando a capacidade de atendimento e garantindo mais eficiência nos serviços.

Fonte: Da Redação

