Turistas e pessoenses se encantam com variedade de produtos na Feira Móvel, no Busto de Tamandaré

Quem for ao Busto de Tamandaré, na praia de Tambaú, pode conferir uma variedade de produtos no projeto Feira Móvel, realizado pela Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb). Com mais de 60 expositores dos segmentos de moda, artesanato, costura criativa, cosméticos, confeitaria, gastronomia, papelaria, brinquedos educativos e agricultura familiar, a Feira Móvel foi aberta neste sábado (25) e acontece no espaço até a próxima terça-feira (28), sempre das 16h30 às 22h.

A comerciante Maria da Paz Moraes é de São Paulo e está visitando João Pessoa. Ela foi a abertura e se encantou ao conhecer a Feira Móvel. “Estou achando tudo muito legal. É muito bom esse tipo de iniciativa. Eu gosto muito de artesanato e de toda essa variedade que estou vendo aqui”, pontuou.

Do Mato Grosso do Sul, a enfermeira Aglis Aparecida Alves da Silva também se apaixonou por vários objetos: “Estou achando muito bom, muito bonito, tem produtos de qualidade. Estou curtindo bastante. É a primeira vez que venho a João Pessoa e encontrei coisas muito lindas nessa feira, bem trabalhadas, muito criativas. Com certeza, vou levar muitas lembrancinhas para minhas amigas. Isso vai ajudar a convencê-las a vir passear por aqui também. Estou adorando”, afirmou.

Para a comerciante Cristiane de Sousa Costa, participar da Feira Móvel é muito importante para seu negócio: “É uma oportunidade incrível para expor os nossos produtos, vender, fidelizar clientes, conquistar novos. O pós-venda também é muito importante porque, muitas vezes, não fechamos a venda naquele momento, mas fazemos o pós para vendas futuras. Tudo isso, sem contar que estamos num lugar privilegiado da cidade, com muita gente daqui e de fora. É um privilégio poder estar comercializando aqui”, destacou.

A empreendedora Zitamar Lopes, que é de Goiânia (GO), mas mora em João Pessoa há pouco mais de um ano, trabalha com produções de crochê e, para ela, é maravilhoso participar da Feira Móvel. “Na cidade de onde eu vim, existe feira de artesanato, algumas muito famosas, mas aqui eu fiquei encantada com a organização, as pessoas unidas. Além disso, é uma excelente oportunidade, principalmente para mim, que sou nova na cidade. É uma conquista”, disse.

Durante o mês de abril, a Feira Móvel é realizada em sete bairros de João Pessoa: Centro, Bairro dos Estados, Bessa, Altiplano, Bancários, Brisamar e Tambaú, mas a edição no Busto de Tamandaré é sempre a mais esperada pelos comerciantes, já que o local atrai um grande número de moradores e turistas, o que impacta diretamente nas vendas.

Participantes – Atualmente, 292 expositores estão ativos na Feira Móvel. Entre eles, participam mensalmente das edições cerca de 170 comerciantes, e mais 147 estão na lista de espera. Até o fim de abril, será concluído o recadastramento e, em seguida, começa o processo de curadoria e análise de produtos a serem comercializados pelos que estão nessa lista.

Conforme levantamento da Sedurb, nos últimos seis anos, a Feira Móvel se tornou um espaço que fortalece o pequeno produtor, o empreendedorismo criativo, e tem contribuído para transformar a vida de centenas de pessoas e famílias. O trabalho fortalece a economia local, oferecendo produtos de qualidade e preços acessíveis ao consumidor. Em 2025, o projeto teve um faturamento anual superior a R$ 2 milhões.