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Após reunião na Prefeitura de Sorocaba, secretário estadual da Saúde anuncia melhorias para o CHS – Agência de Notícias

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27 de abril de 2026

18:01

Por: Secom

Fotos: Michelle Alves (Secom Sorocaba)

A Prefeitura de Sorocaba recebeu, na tarde desta segunda-feira (27), no gabinete do prefeito Rodrigo Manga, no sexto andar do Paço Municipal, o secretário estadual da Saúde, Eleuses Paiva, representando o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. A reunião teve como pauta as ações da Saúde que podem ser realizadas na cidade, bem como as intervenções que serão feitas no Conjunto Hospitalar de Sorocaba (CHS), mantido pelo Governo Estadual e que atende as cidades da Região de Sorocaba.

De acordo com Eleuses, estão programadas melhorias estruturais na unidade, assim como a ampliação de 30 leitos para o pronto-socorro do CHS. Segundo o secretário, também será realizado o reparo do elevador e a ampliação de mais um equipamento para colaborar no transporte interno de pavimento para pacientes.

A Prefeitura se colocou à disposição para colaborar no aprimoramento da comunicação entre Estado e Município. Após o encontro no gabinete do prefeito, o secretário estadual fez uma visita ao CHS acompanhado do secretário municipal da saúde, João Pedro Fraletti Miguel.

Estamos à disposição para contribuir com a saúde e o bem-estar da população em todas as esferas. Conversei com o Governador Tarcísio de Freitas e ele enviou o secretário Eleuses para debatermos sobre as ações que podem ser feitas em nossa cidade. Além disso, também falamos sobre as melhorias que o Governo Estadual realizará no CHS, que atende os municípios da região de Sorocaba”, disse o prefeito Rodrigo Manga.

Na reunião no sexto andar, além do prefeito Rodrigo Manga, também estiveram presentes o secretário municipal da Saúde, João Pedro Fraletti Miguel, e o gestor de Urgência e Emergência da SES, Glauco Parrillo Fernandes, além da coordenadora de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde (CGCSS), Marcela Pégolo da Silveira, e a coordenadora de Saúde Digital, Cristina Balestrin, ambas do Governo do Estado de São Paulo.

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