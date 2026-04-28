IFSP oferece 1.950 vagas para cursos técnicos gratuitos no 2º semestre de 2026  – IFSP

Inscrições de 27 de abril a 18 de maio; vagas em 26 campi do estado de São Paulo

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) oferece 1.950 vagas para cursos técnicos em 26 campi espalhados pelo estado. As aulas começam no 2º semestre de 2026.

Podem se inscrever pessoas de qualquer idade que estejam cursando ou já tenham concluído o ensino médio.

As inscrições vão de 27 de abril a 18 de maio pelo site: concurso.fundacaocefetminas.org.br.

Taxa de inscrição

Para se inscrever, o candidato deve pagar uma taxa de R$ 30 para a realização da prova.

O IFSP é 100% gratuito! Não cobra taxa de matrícula nem mensalidade.

Isenção da taxa de inscrição: candidatos em situação de vulnerabilidade socioeconômica podem solicitar isenção da taxa. Para isso, é necessário ter renda de até R$ 2.431,50 por pessoa da família e ter cursado todo o ensino fundamental em escola pública ou com bolsa integral em escola particular.

Campi com vagas

As 1.950 vagas estão distribuídas em 26 campi do estado de São Paulo: Araraquara, Bragança Paulista, Birigui, Boituva, Caraguatatuba, Cubatão, Campinas, Capivari, Guarulhos, Hortolândia, Itapetininga, Itaquaquecetuba, Jacareí, Presidente Epitácio, Piracicaba, Presidente Prudente, Pirituba, Rio Claro, Registro, São Carlos, São José dos Campos, Salto, Sorocaba, São Paulo, Sertãozinho e Suzano.

Veja os cursos disponíveis por campus em ifsp.edu.br/ps2026cs.

Modalidades de ensino

Quem ainda está cursando o ensino médio deve se inscrever em um curso técnico concomitante ao ensino médio.

Para quem já terminou o ensino médio, a inscrição deve ser feita em um curso técnico subsequente ao ensino médio. E não importa há quanto tempo o candidato concluiu os estudos. As oportunidades são para todas as idades!

O importante é que, em qualquer modalidade de ensino, o estudante vai receber o diploma de técnico do IFSP e ter muitas chances no mundo do trabalho.

Reserva de vagas

Pessoas que estudaram todo o ensino fundamental (1º ao 9º ano ou 1ª à 8ª série) exclusivamente em escolas públicas poderão concorrer à reserva de vagas.

No ato da inscrição, devem fornecer informações sobre renda familiar, número de moradores na residência e, quando aplicável, realizar autodeclaração como pessoa preta, parda ou indígena, quilombola ou pessoa com deficiência.

Atendimento especializado

Pessoas com baixa visão, surdez e/ou outras deficiências, gestantes, lactantes, idosos, estudantes em classe hospitalar ou com outra condição específica podem pedir atendimento especializado para realizar a prova, enviando os documentos comprobatórios na fase de inscrição.

Entre os recursos disponíveis estão: prova em braille, intérprete de Libras, videoprova em Libras, tempo adicional, prova ampliada ou superampliada, calculadora, sala acessível, leitor de tela, apoio para pernas e pés, mesa adaptada para cadeira de rodas, auxílio para leitura e transcrição.

Data e local da prova

A prova será aplicada no dia 14 de junho de 2026, com duração de três horas, na cidade do campus escolhido pelo candidato. Serão 30 questões: 15 de Língua Portuguesa e 15 de Matemática.

É responsabilidade do participante acompanhar a divulgação do horário e do local da prova!

Acesse o edital completo, o cronograma e outras informações do processo seletivo em ifsp.edu.br/ps2026cs.

Cursos Técnicos IFSP 2026 — 2º semestre

Vagas: 1.950 em 26 campi do estado de São Paulo.

Inscrições: de 27 de abril a 18 de maio, pelo site concurso.fundacaocefetminas.org.br.

Taxa de inscrição: R$ 30. Há possibilidade de isenção para candidatos em vulnerabilidade socioeconômica.

Cursos gratuitos: sem matrícula e mensalidade.

Prova: 14 de junho de 2026.

Duração: 3 horas.

Conteúdo: 30 questões (15 de Língua Portuguesa e 15 de Matemática).

Modalidades:

1) Concomitante: para quem está cursando o ensino médio;

2) Subsequente: para quem já concluiu o ensino médio, em qualquer idade.

Reserva de vagas: para estudantes de escolas públicas, com critérios de renda e autodeclaração (pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência).

Acessibilidade: recursos como prova em braille, intérprete de Libras, videoprova em Libras, tempo adicional, prova ampliada, calculadora, sala acessível, entre outros.

Informações completas: edital e cronograma disponíveis em ifsp.edu.br/ps2026cs.