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Público prestigia festival com lazer, inclusão e experiências em família

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A segunda noite do Festival Viva Roraima, realizada neste sábado, 25, foi marcada pela presença de famílias e grupos de amigos que aproveitaram a programação diversificada no Parque Anauá.

O evento reúne música, gastronomia, atividades esportivas, exposições e espaços voltados ao empreendedorismo, e se consolida como opção de lazer para todas as idades.

Ao longo da segunda noite, visitantes circularam pelos estandes, praça de alimentação e áreas interativas, além de acompanhar as atrações culturais. A programação segue até este domingo, 26, com atividades simultâneas que valorizam a economia local e a produção regional.

Entre os participantes, a estudante Tiffany Galvão, de 17 anos, esteve no evento acompanhada de cerca de dez familiares. O grupo chegou cedo para aproveitar as atividades, incluindo a Corrida Viva Roraima, promovida pelo Sest/Senat.

“Muito bom o evento, é uma oportunidade de conhecer o trabalho das empresas e instituições, além de ter muita interação social e incentivo aos pequenos negócios do estado. E ainda tem as atrações musicais que a gente gosta”, destacou.

O espaço concentrou atividades interativas, como jogos educativos, práticas esportivas e corridas com percursos de 3 km e 5 km. A pequena Ayla Manoele participou pela primeira vez de uma corrida, ao lado do pai, Diego Azevedo.

A mãe, Neide Marinho, acompanhou o momento e celebrou a experiência em família. “Foi maravilhoso, principalmente por ser a primeira corrida dela. Ela estava ansiosa e adorou participar. Foi muito especial ver pai e filha juntos. Espero que surjam mais oportunidades como essa”, afirmou.

Inclusão como destaque

A programação também contemplou ações voltadas à inclusão, com espaço multissensorial desenvolvido em parceria com o Teamarr (Centro de Acolhimento ao Autista), oferecendo acolhimento a crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista.

O secretário adjunto da Secretaria de Cultura e Turismo, Bruno Muniz, destacou a importância da iniciativa dentro do festival.

“Estamos apresentando um projeto premiado nacionalmente, que é referência em inclusão. O Viva Roraima também é esse espaço de acolhimento, onde criamos oportunidades para que todos possam participar e se sentir incluídos”, ressaltou.

A dona de casa Susyane Xavier levou o filho Bernardo, de seis anos, para conhecer o espaço e aprovou a iniciativa.

“É muito importante ter esse tipo de ambiente. Ele gostou tanto que não queria mais sair. É um espaço necessário, ainda mais em um evento gratuito como esse”, disse.

O Viva Roraima segue com programação até domingo, 26, reunindo cultura, lazer e oportunidades de negócios, além de fortalecer a convivência social e valorizar as potencialidades de Roraima.

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