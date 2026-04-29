Com edição especial voltada para as indústrias, 48º Mutirão de Empregos reúne mais de mil participantes – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio das Secretarias de Desenvolvimento Econômico (Sede) e de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional (Sert), realizou, nesta terça-feira (28), o 48º Mutirão de Empregos Sorocaba, com edição voltada para as indústrias, na sede do Parque Tecnológico de Sorocaba (PTS).

Com o tema “Indústria em Movimento: Carreiras que Constroem o Futuro”, mais de 1.100 pessoas passaram pelos atendimentos, das quais cerca de 750 foram encaminhadas para entrevistas de emprego.

Realizado na última terça-feira de cada mês, o Mutirão do Emprego concentra as vagas efetivas, temporárias e de estágio oferecidas pela Casa do Trabalhador (antigo PAT), reunindo no mesmo espaço quem está em busca de uma vaga, empresas, agências de recrutamento, cursos de qualificação profissional e palestras. Outros serviços da Prefeitura disponíveis na ação são a apresentação de cursos da Universidade do Trabalhador, Empreendedor e Negócios (Uniten); computadores do Projeto Metareciclagem, para o envio de currículos; a Van do Emprego e Qualificação; e o Procon Móvel, que oferece orientação financeira.

Para o prefeito Rodrigo Manga, o Mutirão de Empregos conecta os candidatos em busca de uma nova oportunidade às milhares de vagas de emprego disponíveis na cidade, destacando a inovação do modelo promovido pela Prefeitura de Sorocaba, além da periodicidade mensal como referência a todo Brasil. “A Prefeitura, as empresas e vocês: todos estão fazendo a sua parte. Graças a isso, alcançamos sempre índices maiores de empregabilidade em todo o estado de São Paulo e do país”, ressaltou.

O secretário de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional, Péricles Régis, afirmou que o Mutirão do Emprego complementa o trabalho realizado diariamente pelo município, em especial, quanto às oportunidades de qualificação profissional. “Seguimos trabalhando forte para trazer cada vez mais e melhores vagas de emprego”, afirmou.

Já o secretário de Desenvolvimento Econômico, Clayton Lustosa, destacou a importância do Mutirão do Emprego: “São mais de 70 empresas aqui presentes: se o seu intuito é sair daqui empregado, é uma grande chance de conseguir”, enfatizou.

A cerimônia de abertura reuniu ainda o presidente da Câmara Municipal, vereador Luis Santos; a secretária da Mulher, Wanda Oliveira; o coordenador do Mutirão do Emprego, Bruno Santana; o presidente do Parque Tecnológico, Nelson Cancellara; e o ouvidor-geral do município, Giovane Neves.

O 48º Mutirão do Emprego reuniu mais de 70 empresas, entre as quais indústrias sediadas em Sorocaba, como a Metso, ZF, Toyota; agências de Recursos Humanos; e outras de atividades diversificadas, casos de logística, construção civil, engenharia, por exemplo. Entre as oportunidades de inscrições para cursos gratuitos de qualificação profissional, destaque para o estande do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), com demonstrações práticas de equipamentos usados nas aulas.

Entre as empresas presentes, foi o Giga Atacado que realizou entrevistas para seleção de trabalhadores à sua futura unidade de Sorocaba, no Km 101 da Rodovia Raposo Tavares. A auxiliar de cozinha Nedine Sousa Silva foi entrevistada para uma vaga de cozinheira e demonstrou boas expectativas. “Tenho experiência na área e vim ao Mutirão quando soube da vaga: é uma grande oportunidade de crescimento profissional. Gostei muito de como foi a entrevista”, disse.

A filha de Nedine, Ana Nicoly, também concorreu a uma vaga no setor de delivery. “Trabalho como Jovem Aprendiz e faço curso técnico: estou em busca de uma oportunidade como CLT. Já cadastrei currículo em alguns sites, mas gostei bastante do Mutirão, por esse contato pessoal”, afirmou.