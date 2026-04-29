Inscrições para a terceira edição do Santa Catarina Canta estão abertas e vão até o dia 15 de maio 

Festival de Música Brasileira recebe candidatos até 15 de maio; participação é gratuita e aberta a cantores solos e duplas de todo o estado – Foto: Pedro Malamam

Estão abertas a partir desta quarta-feira, 29, as inscrições para a terceira edição do Santa Catarina Canta – Festival de Música Brasileira, iniciativa do Governo do Estado de Santa Catarina, por meio da Fundação Catarinense de Cultura (FCC), voltada à valorização de novos talentos e ao fortalecimento da música brasileira em todas as regiões catarinenses.

Os interessados poderão se inscrever gratuitamente até o dia 15 de maio, exclusivamente pelo site www.santacatarinacanta.com.br, na aba Inscrições.

Quem pode participar?

Candidatos catarinenses ou residentes em Santa Catarina há, no mínimo, três anos, nas seguintes categorias: Infantojuvenil, 8 a 15 anos completos até 31 de dezembro de 2026; e Geral, de 16 anos completos ou mais.

Serão aceitas inscrições de cantores solos ou duplas, sendo permitida apenas uma inscrição por participante. No caso de duplas com integrantes em faixas etárias diferentes, ambos concorrerão automaticamente na Categoria Geral. Para efetivar a inscrição, o candidato deverá preencher o formulário disponível no site, anexar um breve histórico artístico e informar o link de um vídeo hospedado no YouTube ou Vimeo.

O vídeo deve ser gravado especialmente para o festival, sem edição de áudio ou imagem, com duração máxima de 5 minutos e 30 segundos. Antes da apresentação musical, o participante deverá se identificar, informar o nome da música e declarar que o material é destinado ao Santa Catarina Canta – Festival de Música Brasileira 2026.

Será aceita a interpretação de qualquer gênero da música brasileira, exceto repertório de cunho político-partidário. Não há limite de inscritos para esta primeira etapa de seleção por vídeo, desde que respeitado o prazo previsto no regulamento.A comunicação oficial entre a produção do festival e os candidatos será realizada por e-mail.

:: Mais informações e regulamento completo estão disponíveis em: www.santacatarinacanta.com.br