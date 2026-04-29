‘Vacina na Escola Rio’ já aplicou mais de 14 mil doses este ano – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Programa foi criado pela Prefeitura em 2023 – Edu Kapps/SMS

As secretarias municipais de Saúde (SMS) e de Educação (SME) realizaram nesta quarta-feira (29) a vacinação dos alunos na Escola Municipal Senador Corrêa, em Laranjeiras. A ação faz parte do programa Vacina na Escola Rio e marca as atividades da Semana da Imunização, uma grande mobilização para colocar em dia as cadernetas de vacinação da população que começou no dia 24 de abril e vai até esta quinta-feira (30).

Desde 2023, a Secretaria Municipal de Saúde realiza anualmente, em parceria com a SME, o programa Vacina na Escola Rio, com visitas das equipes de saúde às escolas da rede municipal para atualização das cadernetas de vacinação dos estudantes, já tendo aplicado cerca de 200 mil doses, sempre com autorização dos responsáveis. Somente este ano, 14 mil doses já foram aplicadas nas unidades de ensino e mais de 1.500 escolas estão agendadas para a realização da vacinação. Unidades de ensino da rede privada que manifestem interesse também podem participar do programa.

– Trazer a vacina para as escolas, além de uma colaboração para as mães, tem também um efeito pedagógico para essas crianças, porque estamos ensinando a elas que a imunização é importante e que é uma responsabilidade coletiva. Ao nos vacinarmos, também ajudamos a proteger familiares, amigos e pessoas mais vulneráveis, como bebês, idosos e pacientes imunossuprimidos – destaca o secretário municipal de Saúde, Rodrigo Prado.

Durante as ações do Vacina na Escola, os profissionais da rede avaliam as cadernetas de vacinação levadas pelos alunos para verificar se há alguma vacina em aberto, atualizando a situação vacinal de cada um. Mais do que prevenir doenças, a vacinação é uma das medidas de saúde pública mais eficazes. Graças às campanhas de imunização, doenças como poliomielite, sarampo e rubéola tiveram seus casos drasticamente reduzidos ao longo das últimas décadas.

-Essa é uma parceria muito especial para a nossa cidade e, principalmente, para as nossas crianças. Vacinar dentro da escola é uma estratégia eficaz porque a criança está aqui todos os dias: a escola é um lugar de confiança, com rotina, acompanhamento e proximidade com as famílias. Quando Saúde e Educação trabalham juntas, em diálogo com os responsáveis, a vacina chega a quem precisa, no tempo certo, com orientação e segurança. Essa integração fortalece a prevenção, amplia a cobertura vacinal e protege não só cada aluno, mas toda a comunidade escolar e a cidade – diz o secretário municipal de Educação, Hugo Nepomuceno.

A artesã Teresa aproveitou para levar a filha Amanda, que é aluna da escola, para atualizar a caderneta:

– Acho muito importante essa ação dentro da escola, porque facilita bastante a vida dos pais. Nem todos nós temos tempo de ir à unidade. Os profissionais já estão aqui e já fazem a atualização da caderneta, e isso previne várias doenças.

No Rio, as vacinas de rotina para crianças, adolescentes, adultos e idosos estão disponíveis gratuitamente nas unidades de Atenção Primária (clínicas da família e centros municipais de saúde) distribuídas por todas as regiões da cidade, e também nas três unidades do Super Centro Carioca de Vacinação em Botafogo (Rua General Severiano, 91), na Zona Norte (Shopping Nova América) e na Zona Oeste (ParkShoppingCampoGrande), que funcionam de domingo a domingo, em horários diferenciados.