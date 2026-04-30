Agência Minas Gerais | Governador ministra aula inaugural do Trilhas de Futuro em Congonhas

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O governador Mateus Simões ministrou, na quarta-feira (29/4), a aula inaugural do programa Trilhas de Futuro, maior iniciativa de formação técnica do estado, em Congonhas, na região Central do Estado. O evento foi voltado para estudantes dos cursos técnicos em Mineração e Eletromecânica, reunindo cerca de 350 participantes.

Na oportunidade, o chefe do Executivo estadual destacou a importância do programa na formação profissional dos estudantes.























“Aqui em Congonhas, por exemplo, o técnico em mineração é, obviamente, o mais demandado pela atividade minerária da região. Isso faz com que o aluno saia não só motivado, mas com grandes chances de estar empregado assim que se forma”, disse o governador.

O Trilhas de Futuro oferece cursos técnicos gratuitos para estudantes do ensino médio e egressos alinhados às demandas do setor produtivo. Em Congonhas, os resultados já são expressivos. Já foram formados 318 alunos, enquanto outros 464 seguem em formação. O município contabiliza, ainda, 4.563 inscrições acumuladas, demonstrando a alta demanda pelos cursos técnicos.

Atualmente, são oferecidas cinco áreas de formação: Automação Industrial, Eletromecânica, Mecânica, Mineração e Segurança do Trabalho. As oportunidades são viabilizadas por instituições parceiras, como o Centro de Educação Tecnológica (CET), a Fundação CSN e o Instituto de Educação Moriá.

Na 6ª edição do programa, foram registradas 465 matrículas, com destaque para os cursos de Eletromecânica, Mineração e Segurança do Trabalho.

Investimentos e profissionais formados

Ter sido selecionada para fazer o curso de Mineração pelo Trilhas de Futuro mudou a vida da técnica Adriana Ribeiro. Ela ingressou no programa em 2022 e hoje trabalha numa grande mineradora da região.





A técnica Adriana Ribeiro.



Karoline Barreto / Imprensa MG



“Eu tive a oportunidade de fazer o curso com 40 anos e ele mudou a minha realidade e da minha família. Consegui um emprego melhor e, hoje, eu tenho a oportunidade de ver meu filho também iniciando um curso técnico” contou.

Desde sua criação, em 2021, o Trilhas de Futuro já contabiliza mais de 110 mil profissionais formados em todo o estado, além de mais de 100 mil estudantes com formação em andamento. Com investimentos superiores a R$ 2 bilhões, o programa alcança 178 municípios, com 397 instituições credenciadas e 115 cursos ofertados.

Além da formação gratuita, os alunos recebem auxílio diário de R$ 20 para alimentação e transporte, contribuindo para a permanência e o sucesso na trajetória educacional.

Parcerias

O Centro de Educação Tecnológica (CET), vinculado à Fundação CSN, é um dos principais parceiros do Trilhas de Futuro em Congonhas. Atuando há mais de seis décadas na formação profissional, a instituição já atendeu mais de 400 alunos pelo programa, com cursos voltados às áreas industriais estratégicas.

Na edição atual, o Centro de Educação Tecnológica oferece cursos técnicos com carga horária de 1,2 mil horas e previsão de conclusão em julho de 2027, preparando os estudantes para atuação qualificada no mercado de trabalho.

Governo Presente

A aula inaugural em Congonhas está inserida na programação de transferência da capital do estado para Barbacena, dentro da iniciativa Governo Presente.

As transferências provisórias se repetem por 19 cidades até junho, numa ação que busca reconhecer a importância e valorizar cada uma das regiões mineiras, além de possibilitar ao governador conhecer ainda mais de perto as demandas dos moradores locais, incluindo os municípios ao redor de cada capital provisória.

Com isso, o Governo de Minas pretende destacar o papel estratégico desempenhado pelos municípios no fortalecimento das políticas públicas, na descentralização administrativa e na promoção do desenvolvimento regional.

A iniciativa reforça a importância de aproximar a administração pública estadual das diversas regiões de Minas Gerais, estimulando o diálogo federativo, a articulação institucional e a presença do Estado em cada território.