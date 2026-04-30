Agência Minas Gerais | Hemominas informa alteração no funcionamento das unidades devido no feriado do Dia do Trabalhador

A Fundação Hemominas informa que, devido ao feriado do Dia do Trabalhador, as unidades estarão fechadas na sexta-feira (1/5).

Com a proximidade do feriado prolongado, período em que há redução significativa no comparecimento de doadores e aumento da demanda por sangue, a Hemominas orienta potenciais doadores a procurar uma unidade antes de viajar.

A doação antecipada é essencial para evitar a queda nos estoques e garantir que pacientes em tratamento contínuo, cirurgias e atendimentos de urgência não sejam prejudicados.

No sábado (2/5), o funcionamento ocorre de forma regular:





Hemocentro de Belo Horizonte: das 7h às 12h;

Hemocentro Regional de Juiz de Fora: das 7h às 12h;

Hemocentro de Uberaba: das 7h às 11h30;

Unidade de Coleta Júlia Kubitschek: das 8h às 11h.

Demais unidades estarão fechadas neste dia.



Como fazer a doação

Entre os requisitos básicos para doar, é necessário estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos, mais de 50 quilos, estar bem descansado no momento da doação, estar alimentado e apresentar documento original e oficial com foto, filiação e assinatura.

Mais detalhes sobre as condições e restrições estão disponíveis neste link.

Agendamento

As doações podem ser agendadas on-line ou pelo aplicativo MG App – Cidadão. Em caso de não comparecimento, solicita-se cancelar o agendamento para disponibilizar o horário a outro candidato.