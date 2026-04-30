BOLETIM – Saiba quem pode receber a medicação que protege contra o Vírus Sincicial Respiratório

Santa Catarina deu mais um passo importante na proteção da saúde infantil.

Desde fevereiro de 2026, o Estado já distribuiu 5.173 doses do anticorpo monoclonal nirsevimabe ampliando a prevenção contra formas graves do Vírus Sincicial Respiratório (VSR) em bebês prematuros e crianças mais vulneráveis.

A iniciativa reforça a atuação do Governo de Santa Catarina na ampliação do acesso à imunização e no cuidado com a primeira infância em todas as regiões.

O nirsevimabe é indicado para dois grupos prioritários: os prematuros nascidos com até 36 semanas e 6 dias de gestação, com oferta contínua ao longo do ano; e crianças menores de 24 meses com comorbidades, como cardiopatias congênitas, displasia broncopulmonar, imunodeficiências, síndrome de Down, fibrose cística, doenças neuromusculares ou anomalias congênitas das vias aéreas.

Para o diretor da Vigilância Epidemiológica, João Augusto Fuck, o anticorpo é fundamental para reduzir o impacto do VSR no estado,.

SONORA

A ampliação do acesso é resultado de um esforço coordenado da Secretaria de Estado da Saúde.

Desde o final de 2025 a pasta vem estruturando a rede estadual com mapeamento de maternidades, além da elaboração de diretrizes técnicas para orientar a distribuição e aplicação.

Até o momento, 223 municípios catarinenses registraram a aplicação do anticorpo. O imunológico integra o Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde.

A vacina contra o VSR está disponível para todas as gestantes, a partir da 28ª semana de gestação.

A vacinação estimula a produção de anticorpos que são transferidos ao feto, garantindo proteção ao recém-nascido nos primeiros seis meses de vida.

Repórter: Eduardo Melo