Casa do Trabalhador oferece 654 vagas de emprego nesta quinta-feira (30) – Agência de Notícias

A Casa do Trabalhador, antigo Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), ligado à Secretaria de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional da Prefeitura de Sorocaba (Sert) , oferecerá, nesta quinta-feira (30), 654 vagas de trabalho na cidade.

Os interessados podem se candidatar comparecendo à Casa do Trabalhador, no Centro, à sua unidade móvel, sem a necessidade de agendamento prévio, ou ainda na Casa do Cidadão mais próxima de sua residência.

Para tanto, é necessário que os interessados estejam munidos de carteira de trabalho, CPF e RG. Na Casa do Trabalhador, o munícipe também tem a oportunidade de enviar currículo pelos computadores disponíveis para uso da população.

A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Coronel Cavalheiros, 353, Centro, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, assim como as Casas do Cidadão. O munícipe que desejar, ainda pode contatar a Casa do Trabalhador pelo WhatsApp: (15) 99149-2474.

Nesta quinta-feira (30), a Van do Emprego e Qualificação estará em dois endereços: das 9h às 11h, no CRAS São Bento (Avenida Dr. Gualberto Pereira, 1.031, Parque São Bento); e das 14h às 16h, na Praça da Bandeira, no Centro (confluência da Avenida Afonso Vergueiro com a Rua Padre Luiz).

Segue, em anexo, todas as vagas de emprego disponíveis na Casa do Trabalhador nesta quarta-feira (29).

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