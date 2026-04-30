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CET-Rio suspende faixa reversível na Praça da Bandeira na quinta-feira (30/04) – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

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A Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro (CET-Rio) suspenderá a operação da faixa reversível da Rua Teixeira Soares, na Praça da Bandeira, nesta quinta-feira (30/04), véspera do Dia do Trabalhador. A operação será retomada normalmente na segunda-feira (4/5).

O monitoramento da região da Praça da Bandeira e do Maracanã será intensificado por equipes da CET-Rio e da Guarda Municipal. A operação contará com o apoio de técnicos no COR-Rio, que acompanharão as condições do tráfego e poderão realizar ajustes na programação semafórica, se necessário.

Permanecem operando normalmente as faixas reversíveis nas avenidas Lúcio Costa, Prefeito Mendes de Moraes e Niemeyer, na orla da Zona Sul, e na Avenida Governador Carlos Lacerda (Linha Amarela), no período da manhã. Já no período da tarde e da noite, será mantida a operação na Rua Jardim Botânico.

Operação normal das faixas reversíveis – quinta-feira (30/04)

Manhã

Avenida Lúcio Costa
Avenida Prefeito Mendes de Moraes
Avenida Niemeyer
Orla da Zona Sul
Avenida Governador Carlos Lacerda (Linha Amarela)

Tarde/Noite

Rua Jardim Botânico
Rua Teixeira Soares (suspensa)

Categoria:

  • 29 de abril de 2026
    • Marcações: faixa reversível Praça da Bandeira

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