entre mais de 50 reuniões, apresentações e negócios, MS reforça protagonismo no turismo sustentável – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Serão quatro dias de encontros, experiências e conteúdo com líderes do turismo latino-americano

Mato Grosso do Sul estará presente pela quarta vez no Remote Immersion, encontro internacional de turismo sustentável que, nesta edição, acontece de 4 a 8 de maio, nas terras altas da província de Chiriquí, em Boquete, no Panamá.

Organizado pela Remote Latin America, o evento itinerante conecta destinos em toda a América Latina e reúne operadores, agências, fornecedores de experiências e representantes de destinos que se destacam pela autenticidade e pela conexão com a natureza.

O diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, Bruno Wendling, destaca a relevância da participação do estado e a extensa agenda prevista.

“A Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul participa, mais uma vez, de um dos principais eventos do segmento de natureza voltado a público qualificado de todo o mundo. Este é o quarto ano consecutivo de participação, e o estado conta com uma das principais cotas do evento, o que garante ampla visibilidade aos nossos destinos turísticos. Terei a oportunidade de apresentar Mato Grosso do Sul no palco principal, além de divulgar campanhas promocionais, como a Pantanal Jam, que propõe uma imersão nos sons do Pantanal, reforçando nossa identidade cultural. Também estão previstas mais de 50 reuniões, ao longo dos dias de evento, com operadores internacionais, especialmente da América do Norte e da Europa, interessados em produtos e destinos de natureza na América Latina”, afirma.

O diretor-presidente também ressalta a transparência na seleção dos empresários que integram a comitiva. “A participação contará ainda com dois empresários, representantes do Pantanal e da região de Bonito/Serra da Bodoquena, selecionados por meio da ferramenta pública ‘Participe Conosco’, instituída por portaria e alinhada às diretrizes de Compliance da Fundação de Turismo. A cada evento, são escolhidos participantes que atendem aos critérios específicos estabelecidos. Dessa forma, Mato Grosso do Sul participa de maneira completa, com ações promocionais e comerciais, ampliando oportunidades de negócios e fortalecendo a presença do estado no mercado internacional”, finaliza Wendling.

Reconhecido como referência em turismo de natureza e sustentabilidade, Mato Grosso do Sul busca fortalecer sua posição como destino internacional de ecoturismo e aventura, além de consolidar a Fundação de Turismo como referência em gestão no setor.

Com essa participação, Mato Grosso do Sul reforça seu protagonismo no cenário internacional, ampliando parcerias estratégicas e promovendo seus atrativos de forma alinhada à proposta do evento, que é impulsionar o turismo responsável e transformador na América Latina.

Programação do evento

A programação, que celebra 10 anos do evento, inclui encontros de negócios, atividades imersivas de benchmarking na região, momentos de integração e os Remote Talks & Seeds — palestras e discussões sobre tendências e práticas sustentáveis conduzidas por especialistas e lideranças do setor.

Ao todo, 275 profissionais do turismo, com atuação voltada à América Latina, participam do encontro com o objetivo de promover o turismo independente, responsável e de pequena escala. O tema central desta edição, “Orgulho Latino”, reflete o crescente protagonismo da região no cenário global, tanto como referência cultural quanto como fonte de inspiração para viajantes.

Em sua décima edição, o Remote Immersion reúne 107 hotéis, barcos e DMCs boutique de 14 países latino-americanos, conectados a 110 agentes de viagem de 18 países, entre eles Austrália, Bélgica, Brasil, Canadá, China, República Tcheca, França, Alemanha, Itália, México, Países Baixos, Panamá, Portugal, Rússia, Singapura, Suíça, Reino Unido e Estados Unidos.

Saiba mais sobre o evento: https://remote.la/events/remote-immersion-2026

Débora Bordin, Comunicação Fundtur MS

Foto: Grupo Rio da Prata