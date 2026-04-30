Governador participa da noite de premiação do setor supermercadista catarinense

Fotos: Roberto Zacarias/Secom GOVSC

O governador Jorginho Mello esteve na noite desta quarta-feira, 29, na cerimônia de premiação da Associação Catarinense de Supermercados (Acats). O evento reconhece anualmente supermercados e fornecedores que mais se destacaram no ano anterior em diversas categorias de atuação.

“É um dos segmentos mais importantes de Santa Catarina, emprega hoje pouco mais de duzentas mil pessoas de forma direta. Se você for contar lá do plantador do produto, da hortaliça, do distribuidor, isso dá o dobro. Então eu não tenho dúvida de que é um segmento da mais alta importância e fiz questão de estar aqui, como faço todo ano. O setor produtivo tem canal aberto diretamente com o nosso governo porque nós valorizamos desde o primeiro dia quem produz e gera emprego em Santa Catarina”, disse o governador Jorginho Mello.

A cerimônia reuniu lideranças do varejo e da indústria. Na edição deste ano houve entrega de troféus para 36 categorias, sendo 34 destinadas a empresas supermercadistas e duas aos profissionais mais votados nos segmentos de direção comercial e gerente comercial. O prêmio é baseado em indicadores técnicos e avaliação do mercado fornecedor.

“Seguimos comprometidos com aquilo que sempre foi o nosso propósito: fortalecer o setor, desenvolver pessoas, criar oportunidades e manter um diálogo constante e qualificado com as instituições que ajudam a construir o futuro de Santa Catarina. Isso também se realiza por meio de uma atuação próxima e responsável junto ao Governo do Estado, baseada no diálogo permanente e na construção de soluções que impactam diretamente o setor”, afirmou o presidente da Acats, Alexandre Simioni, durante seu discurso.

A Associação Catarinense de Supermercados ACATS tem como função trabalhar pelo crescimento do setor supermercadista catarinense por meio do suporte e incentivo às empresas associadas. Fundada em fevereiro de 1972, é a entidade que representa as empresas do varejo supermercadista em todo o Estado de Santa Catarina.