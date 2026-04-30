MEC autoriza aquisição de prédio do Campus Diadema  – IFSP

Assinatura do termo ocorreu durante visita do ministro Leonardo Barchini à nova reitoria do IFSP

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) recebeu, nesta quinta-feira (30), a visita do ministro da Educação, Leonardo Barchini, e de uma equipe do Ministério da Educação (MEC). Na ocasião, o ministro conheceu a nova sede da reitoria da instituição e também assinou o termo de aquisição do prédio que abrigará o Campus Diadema, viabilizado com recursos da ordem de R$ 25 milhões de reais, provenientes do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC).

O imóvel do Campus Diadema tem área privativa de 4.421,15 m2 e área total de 24.352,35 m2. A unidade é composta por prédios, praças, áreas de lazer e arruamentos, com espaços como salas de aula, salão de eventos com capacidade para 1,5 mil pessoas, museu, lanchonete, refeitório, quadra de tênis, quadra poliesportiva, pista de atletismo, área de piscina com vestiários, jardim japonês com lago, playground e estacionamento para 200 carros, além de outras áreas comuns. A estrutura passará por reforma, e os projetos para sua adequação já estão em elaboração. O novo campus ofertará cursos técnicos alinhados às vocações produtivas do território do Grande ABC, região historicamente marcada pela forte presença da indústria, especialmente nos setores metalmecânico, automotivo e de tecnologia.

A visita do ministro teve início no Campus São Paulo do IFSP, onde ele e sua comitiva visitaram projetos desenvolvidos nos laboratórios da unidade. Em seguida, conheceram as instalações da nova sede da reitoria. Construído em uma área de 2.749,43 m², o prédio está localizado ao lado da portaria B do Campus São Paulo e conta com quatro pavimentos, que abrigam as cinco pró-reitorias e as diretorias institucionais. A nova reitoria do IFSP recebeu aproximadamente R$ 17,5 milhões por meio do Novo PAC e foi inaugurada durante evento em março, no qual o presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva, que entregou mais de 100 obras para a educação.

“Com essa entrega, os servidores da reitoria que trabalhavam em lugares improvisados terão mais dignidade e mais conforto. Várias salas não tinham nem janelas, por isso, nosso sonho era construir essa reitoria”, contou Silmário dos Santos, reitor do IFSP. “O IF de São Paulo era um dos que não tinha sede própria e, hoje, nós saímos dessa fila e os que ainda não a têm também já estão saindo. Essa é mais uma ação do MEC para nos dar condições de fazer o que fazemos de melhor: entregar um ensino público, gratuito e de qualidade”, completou.

O ministro da Educação, Leonardo Barchini, afirmou que, para o atual governo, nada é mais importante do que formar os jovens e que a partir do momento que o Brasil passou a investir na educação pública, os jovens brasileiros responderam esse investimento alcançando níveis internacionais de qualidade da educação, se equiparando aos países com os melhores índices de educação do mundo. Ele afirmou que o IFSP é um modelo a ser seguido por todo o Brasil.

“Eu vi o instituto federal, dos anos 2000 para cá, sair de três unidades aqui em São Paulo para 41. Agora nós vamos chegar a 57 e nosso alvo é chegar a 100”, comemorou. Segundo eo ministro, a expansão garantiu também a qualidade das infraestruturas, de forma que as unidades do IFSP podem ser consideradas um modelo para toda a educação pública.

“Nosso sonho é que toda a educação brasileira tenha um padrão de qualidade similar ao deste instituto federal – isso aqui é um exemplo para nós. O presidente Lula falou pra mim: ‘eu quero que toda escola brasileira seja parecida com o modelo dos institutos federais que a gente inaugurou’. E esse é o desafio que estamos encarando na construção de um plano para a infraestrutura da educação básica, que será apresentado para a sociedade”, afirmou o ministro Leonardo Barchini.

A estudante de engenharia de controle e automação do IFSP, Rafaela Ruiz, celebrou os investimentos na instituição, afirmando que eles promovem a inovação tecnológica nacional e, acima de tudo, a inclusão. “Eu sou mulher e estudante de um curso que, historicamente, possui desafios na representatividade feminina. Estar aqui, hoje, reforça o quanto o IFSP tem um papel fundamental na ampliação de oportunidades, incentivando mulheres a ocuparem lugares de liderança na ciência e na engenharia. E eu tenho certeza de que essa vivência não é só minha, mas compartilhada por milhares de estudantes do estado de São Paulo, que estou aqui representando”, disse.

Denilza Frade, diretora-geral do Campus Jardim Ângela, falou em nome dos servidores do IFSP e disse que a presença do ministro da Educação no IFSP reafirma o compromisso com uma gestão pública próxima dos territórios, atenta às realidades locais e aos desafios enfrentados pela educação pública no estado.

“O IFSP é o maior instituto federal em estrutura física e de servidores de todo o Brasil. E esse tamanho não é um troféu — é também um peso de grande monta. É uma responsabilidade institucional imensa: a de garantir ensino público, gratuito e de qualidade, voltado especialmente à formação técnica e profissional dos trabalhadores e de seus filhos, contribuindo para o desenvolvimento social e econômico do Brasil”, afirmou.

Denilza destacou a confiança no trabalho conjunto entre o IFSP e o governo Federal para a consolidação de políticas públicas que promovam acesso, oportunidades e dignidade à população que mais necessita. E reforçou o compromisso da instituição em fortalecer a educação profissional, científica e tecnológica como instrumento de inclusão e transformação social.

Expansão

No Instituto Federal de São Paulo, que atualmente conta com 41 campi e um polo de inovação, estão sendo investidos R$ 391,2 milhões para a construção de 16 novos campi: Carapicuíba; Cotia; Diadema; Franco da Rocha; Guarujá; Mauá; Osasco; Ribeirão Preto; Santos; São Bernardo do Campo; São Paulo – Cidade Tiradentes; São Paulo – Jaçanã; São Paulo – Jardim Ângela; São Vicente; Serrana; Sumaré.

O Novo PAC também prevê recursos para a consolidação dos institutos federais. Essa ação visa aos campi que ainda não têm infraestrutura completa. A prioridade do investimento é a construção de restaurantes estudantis, bibliotecas, blocos de salas de aula, laboratórios, quadras poliesportivas e unidades em sedes próprias. Para o IFSP, são R$ 165,8 milhões de investimentos na ação de consolidação. No período de 2023 a 2025, foram repassados R$ 152,5 milhões, incluindo aditivos. Ainda estão previstos outros R$ 36,2 milhões.

O IFSP oferta 660 cursos com 39,8 mil vagas anuais e 67,8 mil estudantes matriculados. O quadro de pessoal é composto por 2,6 mil docentes e 2,1 mil técnicos administrativos em educação.

*Com informações da Assessoria de Comunicação do Ministério da Educação