Roraimense é prata na Copa Arnold de Parajiu-jitsu em São Paulo



Atleta Fran Gennesis – Foto: Águia Norte Team Jiu-jitsu



O parajiu-jitsu macuxi está no pódio outra vez, o faixa preta Fran Gennesis conquistou a medalha de prata da Copa Arnold Sports de Parajiu-jitsu, disputada entre os dias 24 a 26 de abril, no Shopping Center Norte, em São Paulo. Ele chegou a Boa Vista nesta quarta-feira (29) e iniciou os treinos já pensando no Mundial de Parajiu-jitsu 2026.

O competidor é a resiliência em vida, superando traumas e tendo de volta movimento das pernas, após acidente de moto no trabalho. Atualmente, defende as cores da Academia Águia Norte Team, e tem o professor Kleyber Mota no cotidiano de treinamentos.

Sonho do Parajiu-jitsu

Foram mais de 3310 quilômetros para buscar a sonhada medalha para o Extremo Norte do país. Assim, ele provou sua força de vontade e persistência, vindo de uma família humilde, eufórico destaca a sensação da medalha de prata e a segunda colocação.

“Estou muito feliz pelo resultado e muito grato a todos que me ajudaram a chegar em São Paulo. Queria muito a medalha de ouro, mas não veio, agora é voltar aos treinos e corrigir erros, e vim mais forte para a próxima. É possível chegar longe, competir de igual para igual e conquistar respeito dentro e fora do tatame”, disse Fran Gennesis.

Fran Gennesis foi desenganado pelos médicos, que afirmaram que ele não voltaria andar, após um acidente de moto, que por pouco não tirou sua vida, o primeiro passo era estar vivo, o segundo passo era andar, o terceiro passo era voltar a treinar e competir, algo que todos diziam que seria impossível. Deu a volta por cima, macuxi tem força de vontade.

“O parajiu-jitsu não é só um esporte, é uma ferramenta de transformação. Ele ensina disciplina, fortalece a mente e devolve a confiança para quem muitas vezes já não acreditava mais em si. O segundo lugar não é derrota. É conquista, é evolução, é um passo a mais rumo a algo ainda maior. Porque no jiu-jitsu, o mais importante não é só ganhar, é nunca parar de lutar”, disse Fran Gennesis.

Fonte: Da Redação

