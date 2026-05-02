Sine oferta mais de 100 vagas de emprego nesta quinta-feira, 30



Candidatos têm até as 13h30 para se cadastrarem no Sine – Foto: Pedro Ventura/Agência Brasil



O Sistema Nacional de Emprego (Sine-RR) oferta 139 vagas de emprego para Roraima nesta quinta-feira, 30. Há cargos para candidatos com ou sem experiência registrada na carteira, além de vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD).

Os atendimentos do Sine acontecem no Centro de Atendimento ao Cidadão (Ceac), na rua Pavão, nº 206, bairro Mecejana (ao lado da Setrabes), assim como na Casa do Cidadão (casa amarela), rua Izídio Galdino da Silva, no bairro Senador Hélio Campos. Além do Centro de Atendimento Social (CAS Vila Jardim), no residencial Vila Jardim.

Conforme orienta o Sine, os interessados devem apresentar RG, CPF, carteira de trabalho, currículo, comprovante de residência, além de certificados, caso tenham curso de qualificação.

Além disso, os atendimentos são das 7h30 às 13h30. Dessa forma, o candidato também pode acessar o aplicativo do Sine em Roraima e da Carteira de Trabalho Digital.

Confira as vagas do Sine-RR

AÇOUGUEIRO;

ATENDENTE DE PADARIA;

ATENDENTE DE TELEMARKETING;

AUXILIAR DE COMPRAS;

AUXILIAR DE COZINHA;

AUXILIAR DE ESTOQUE;

AUXILIAR DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO;

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO;

AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS;

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL;

BARMAN;

CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA;

COZINHEIRO DE RESTAURANTE;

CONFEITEIRO;

EMPREGADA DOMÉSTICA;

FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS;

GERENTE DE RECURSOS HUMANOS;

MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS;

MOTORISTA DE CAMINHÃO;

MERENDEIRO;

OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO;

OPERADOR DE CAIXA;

PEDREIRO;

PEIXEIRO DE SUPEMERCADO;

RECEPCIONISTA EM GERAL;

REPOSITOR DE SUPEMERCADO;

SALGADEIRO;

TÉCNICO DE DADOS (TELECOMUNICAÇÃO);

TRABALHADOR AGROPECUÁRIO EM GERAL;

TRABALHADOR VOLANTE DA AGRICULTURA;

VENDEDOR – NO COMÉRCIO DE MERCADORIAS;

VENDEDOR INTERNO.

Vagas para PCD

AUXILIAR ADMINISTRATIVO;

OPERADOR DE CAIXA.

Fonte: Da Redação

