Veja como ficam os serviços públicos municipais no feriado do Dia do Trabalho – Agência de Notícias

O feriado do Dia do Trabalho, celebrado na sexta-feira (1º de maio), vai alterar a rotina de alguns dos serviços públicos oferecidos pelo Município.

Os serviços prestados pelos setores essenciais, como atendimentos a urgências e emergências, seguem normalmente, sem alteração. Da mesma forma, os de coleta de lixo, que mantêm o calendário habitual.

As feiras-livres noturnas do Parque dos Espanhóis e do Jd. Planalto ocorrerão normalmente das 17h às 22h.

Outros serviços públicos, ainda, seguem funcionando em esquema de plantão, como os do Saae/Sorocaba e da Urbes – Trânsito e Transportes.

Confira, abaixo, como fica o funcionamento de cada um dos serviços: