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Veja como ficam os serviços públicos municipais no feriado do Dia do Trabalho – Agência de Notícias

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29 de abril de 2026

17:20

Por: Michelle Alves

O feriado do Dia do Trabalho, celebrado na sexta-feira (1º de maio), vai alterar a rotina de alguns dos serviços públicos oferecidos pelo Município.

 

Os serviços prestados pelos setores essenciais, como atendimentos a urgências e emergências, seguem normalmente, sem alteração. Da mesma forma, os de coleta de lixo, que mantêm o calendário habitual.

 

As feiras-livres noturnas do Parque dos Espanhóis e do Jd. Planalto ocorrerão normalmente das 17h às 22h.

 

Outros serviços públicos, ainda, seguem funcionando em esquema de plantão, como os do Saae/Sorocaba e da Urbes – Trânsito e Transportes.

 

Confira, abaixo, como fica o funcionamento de cada um dos serviços:

 

UNIDADES sexta (1º)
Paço e unidades descentralizadas Fechados
Casas do Cidadão Zeladoria Fechadas
Casa do Turista Fechada
Mercado Municipal Fechado
Mercado Distrital 8h às 12h
Feiras-livres 7h às 12h
Cemitérios 8h30 às 16h30
Coleta de Lixo 7h às 23h
Aterro de Inertes Fechado
Ecopontos Fechado
Urbes Plantão
SAAE Plantão
Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Fechadas
Policlínica Fechada
UPA Éden Funcionamento normal
UPH Norte Funcionamento normal
UPH Leste Funcionamento normal
UPH Oeste Funcionamento normal
PA Laranjeiras Funcionamento normal
PA Brigadeiro Tobias Funcionamento normal
PA Carandá Funcionamento normal
PA Sorocaba I Funcionamento normal
PA Aparecidinha Funcionamento normal
Ônibus Azul Sem atendimento ao público
Ônibus Rosa Sem atendimento ao público
Caps Infantil Plantão
Caps AD Plantão
Caps III Plantão
CMAE Fechado
Vigilância em Saúde (Zoonoses, Vigilância Sanitária e Epidemiológica) Fechado
Procon Sorocaba Fechado
Casa do Trabalhador (antigo PAT) Fechado
Espaço Empreendedor Fechado
Biblioteca Municipal Fechada
Biblioteca Infantil Municipal Fechada
Museu Histórico Sorocabano (Zoológico) 11h às 16h
Museu da Estrada de Ferro Sorocabana Fechado
Jardim Botânico “Irmãos Villas-Bôas” 9h às 17h
Zoológico Municipal “Quinzinho de Barros” 9h às 16h
Outros parques 8h às 17h
Centros Esportivos 8h às 18h
Hospital Veterinário (24h urgência e emergência todos os dias) Somente urgência e emergência

 

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